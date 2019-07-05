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05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 02:49:56

Balgam söktürücü iğnelik otu

Boğaz ağrısı ve balgamlı öksürüğün çaresi iğnelik otunda. Bu bitkiyle hazırlanan çay, bronşit ve sinüzit şikayetlerini de azaltıyor.  

Leylek gagası olarak da bilinen iğnelik otu, üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynuyor. Balgam söktürücüler, hava kanallarında biriken ifrazatı çıkarmaya yardımcı olan ilaçlardır. Genellikle, normal nefes almayı zorlaştıran belirtilerin olduğu solunum problemleri, öksürük ve grip için kullanılır. 

KRONİK AĞRIYI GEÇİRİR

Bitkisel tedavi uzmanları, evde doğal yollarla balgam söktürücü yapmak istiyorsanız iğnelik otunu kullanmanızı tavsiye ediyor. Yapraklarla hazırlanan çayın sinir sistemine olumlu etkisi vardır. Ağrılı eklemler, ağrıyan kaslar, veya bağırsak veya kardiyovasküler sistemin genel iltihaplanmasından şikayetçiyseniz, iğnelik otu çayı, bu rahatsızlığı giderebilir ve vücudunuzun hassas bölgelerindeki zorlanmayı azaltabilir. Eğer kronik ağrı veya migrenden şikayetçiyseniz, araştırmalar, iğnelik otu çayının endorfin salgılayabildiğini ve ağrıyı oldukça hızlı bir şekilde geçirdiğini gösteriyor. 

ENFEKSİYONDAN KORUYOR

Vücudun hastalık ve enfeksiyonlara karşı savunma sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Antimikrobiyal özellikleri iç ve dış patojenlerin vücudu olumsuz etkilemesinden korumaya yardımcı olabilir. İğnelik otu, güçlü bir antiviral olduğundan, bronşit, sinüzit ve burun enfeksiyonlarının belirtilerini hafifletir. Boğazdaki balgamı azaltır ve balgam söktürücü olarak çalışabilir. İğnelik otunun uçucu bileşenlerinden bazıları, böbreklerin sağlığını iyileştirebilir ve idrar söktürücü özelliklerinden dolayı idrara çıkış sıklığını artırabilir. Bu; toksinleri, aşırı tuzu, yağı ve vücudun suyunu atmanıza yardımcı olarak böbrekler üzerindeki gerginliği azaltmanızı sağlayabilir. 

YEMEĞİ DE YAPILIR 

İğnelik otunu ayıklayın, yıkayıp, doğrayın. Bir orta boy soğanı kavurduktan sonra, salça koyup karıştırın. Ardından doğradığınız iğnelik otunu ekleyin. Eğer suyu az gelirse bir miktar kaynamış su ilave edin. Böylece kavurma olarak tüketebileceğiniz gibi, bir kahve fincanı bulgur ekleyip, bulgurlar pişinceye kadar kısık ateşte tutarak farklı bir yemek de yapabilirsiniz. 

BAL VE ACI BİBER ŞURUBU

Bal, zencefil ve acı biberle yapacağınız balgam söktürücüyü, öksürüğünüzü azaltmak ve burun tıkanıklığına son vermek için kullanabilirsiniz. Her yaş için uygundur ve grip, astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Malzemeler: 1/4 bardak elma sirkesi, bir limonun suyu, 3 yemek kaşığı doğal bal, bir yemek kaşığı zencefil tozu, yarım yemek kaşığı acı biber 

Hazırlanışı: Elma sirkesini bir kaba koyun ve ardından limon suyu, bal ve zencefili tahta bir kaşıkla karıştırın. Kısık ateşte bekletin. Karışım kaynamadan acı biberi ekleyin ve ocaktan alın. Soğuduğunda temiz bir cam şişeye boşaltın. Günde bir ya da 2 yemek kaşığı tüketin.  

ELMA VE LİMON KÜRÜ

Elma, bal ve limon suyu kullanarak hazırlanan macunu hem çocuklar hem yetişkinler öksürüğü azaltmak için balgam sökücü olarak kullanabilirsiniz. İltihap giderici ve mukolitik özellikleri mukus birikimini azaltarak hava kanallarını açar. 

Malzemeler: Yarım soyulmuş elma, yarım limon suyu, bir yemek kaşığı bal.

Hazırlanışı: Elmaları pişirin ve püre haline getirene kadar ezin. Ardından balı ve limon suyunu ekleyin. Karışımı günde 2 kez tüketin.  

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