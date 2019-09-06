Bal-tarçınla hastalıklardan korunun

Hem tarçın hem de balın en önemli özelliği, kalp sağlığına fayda sağlamasıdır. Balda çeşitli polifenoller bulunur ve bunlar kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde faydalıdırlar. Yapılan çalışmalar, balın düzensiz kalp ritmini düzenlemekte fayda sağladığını gösteriyor. Balı doğrudan tüketmek antikor üretimini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yaraların iyileşmesini de hızlandırır. Balda önemli enzimler ve tümör karşıtı özellikler de bulunur.

ILIK SUYLA KARIŞTIRIN

Öksürüğe ek olarak soğuk algınlığı tedavisinde de kullanılabilmektedir. Tarçın ise bağışıklığı artıma bakımından bala destek sağlar. Bu nedenle ılık bir ballı suyun içerisine biraz tarçın ekleyebilir ve sabahları içebilirsiniz. Bu karışım kepek, sedef ve pek çok diğer cilt enfeksiyonunu iyileştirir. Ayrıca balın dermatolojik rahatsızlıklara sebep olan mikroplarla da savaştığı bilinmektedir. Araştırmalara göre diyabeti olanların bal ile desteklenmeleri, vücut ağırlığının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

AŞIRIYA KAÇILMAMALI

Ayrıca diyabet karşıtı ilaçların balla birlikte alınmaları glisemik kontrolün de iyileşmesini sağlamaktadır. Ancak dikkatli olunmalı çünkü balın fazla tüketimi şeker hastalarının kandaki şeker oranlarının artmasına sebep olabilir. Çalışmalar tarçının tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini gösteriyorlar ve ayrıca yemeklerden sonra tarçın tüketimi kan şekeri düzeyini azaltabiliyor.

MİDE DOSTUDUR

Bal hazımsızlık ve mide problemlerinde kullanılır. Hazımsızlık ve mide problemleri bağırsak bakterilerinin dengelerinin bozulmasında dolayı da kaynaklanabilirler ve bundan kaçınmak için antik mısırlılar balı bol kullanmışlardır. Tarçın da mide sıcaklığını azaltır, gaz üretimini de azaltır. Mide asidi salgılanmasını azaltır. Bal ve tarçın ikilisi kolesterolü düşürür ve bu nedenle her gün bir iki kaşık tüketilebilir.

ASTIMA İYİ GELİYOR

Bal boğaz ağrılarına da iyi gelmektedir ve tarçın da onun etkisinin artmasını sağlamaktadır. Balda az miktarda polen bulunur ve bu polenler insan vücudu tarafından sindirildikleri zaman bağışıklık sistemi devreye girer ve antikor üretir. Dolayısıyla kişi daha sonra polene maruz kaldığı zaman antikorlar astım belirtilerini ortadan kaldırmak için hızlı çalışırlar. Ancak tarçına alerjisi olanlar dikkatli olmalılar.