Başımıza bela mı deva mı?

Saç dökülmesi, özellikle erkeklerin en büyük derdi. Yakın zamana kadar en iyi çözüm, saç ekimiydi. Türkiye, bu alanda büyük mesafe katetti. Özellikle Körfez ülkelerinden saç ekimi için yoğun talep var. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Kanada, Avustralya, Çin ve G. Kore’den bile hastaların uğrak yeri hâline gelen Türkiye, saç ekimi konusunda bölgenin lideri konumunda. Türkiye’ye, 2018 yılında saç ekim ve estetik cerrahide yaklaşık 500 binin üzerinde turist geldi. Ancak devasa bir büyüklüğe ulaşan sektör, ‘mavi su’ tehdidi altında. Yurt dışından getirilen ve içeriği tüketiciyle paylaşılmayan ürünler, kulaktan kulağa yöntemiyle el altından piyasaya sürülüyor. Bunların bir kısmı resmi kurumların onayıyla satılırken, internet ve sosyal medyada da taklit ürünlerin satıldığı görülüyor. Daha önce bitkisel ilaç, sözde şifalı otlar ve krem gibi ürünlerle vatandaşı kandıran uyanıklar, şimdi ‘mavi su’ olarak bilinen solüsyonla sahnede. Saç çıkardığı iddiasıyla giderek yoğun ilgi gören ürünün sahteleri, sosyal medya aracılığıyla el altından piyasaya sürülüyor.



Öyle ki, sosyal medyada, ‘mavi su’ adı altında onlarca hesap açıldı. Sağlık Bakanlığı, Mavi Su hakkında vatandaşlardan çok sayıda soru geldiğini belirtip uyarılarda bulundu. Bakanlık yetkilileri “Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı onaylı olup olmadığını merak ediyor. Türkiye’de bu ürünlerin Bakanlık onaylı olanları da var. ‘Kelliğe çare’ adı altında internet üzerinden satış yapan siteler hakkında işlem yapılıyor. Ama şu an bir şikâyet ya da ceza kesimi yok” ifadelerini kullandı. Uzmanlar da bakanlığın onaylamadığı hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğini söyledi. Kardiyoloji uzmanları “Piyasada satılan ürünlerin içeriği ‘minoksidil forte’ yani tansiyon ilacıdır. Daha sonra tüylenme yaptığı fark edilmiş ve bu yönde geliştirilmiştir. Ancak el altından bilinçsiz bir şekilde dağıtılmaya başlanmış. 40 yaş üstü insanlar için kalp krizine kadar yol açabilecek ciddi risk teşkil etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.



ŞİKÂYET YAĞIYOR



Sosyal medya, piyasada sahtelerinin de olduğu mavi su ile ilgili şikâyetlerle dolu. İşte onlardan bazıları:



Baran Y: Arkadaşlar, bunlar sahtekâr. Ben daha önce aldım. Bir işe yaramıyor.



Murat A: Milleti niye kandırıyorsunuz? Yok, mavi suymuş, yok sarı suymuş… Ben erkek kuaförüyüm. Hiçbir ilaç saç çıkarmaz, kanmayın. Sadece iyi bir uzman tarafından saç ekilebilir.



Mustafa B: Bu sahtekârlara ceza kesilmiyor!



SEBEBİ ÖNEMLİ!



Saç ekimindeki ağrı ve acı olmaksızın, kısa dönemde yararı görüldüğü iddiasıyla talep patlaması olan ‘mavi su’ serumu ile ilgili pek çok soru işareti var. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dermatolog Sema Karaoğlu, “Saç dökülmesi varsa mutlaka bir sebebi vardır. O sebep ortadan kaldırılmadıkça dökülme öyle sarı suyla, mavi suyla durmaz. Merdiven altı imalat olan ürünlerin ne içerdiğini bilmiyoruz. Bu ürünlere rağbet etmeyelim” dedi.



SAÇ EKME EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 5 MİLYAR DOLAR



Mavi Su tehdidi altındaki saç ekimi ve estetik ekonomisi potansiyeli dudak uçuklatıyor. Türkiye’ye her yıl sağlık turizmi için 500 binden fazla hasta geliyor. Bunların yüzde 85’i de saç ekim hastası. Yani istatistiklere göre Türkiye’de her gün 5 bin saç ekimi gerçekleşiyor. Turistlerin bunun için ödediği para yaklaşık olarak 1 milyar dolar. Bu kayıt altındaki tutar. Merdiven altı veya ayağa hizmet gibi diğer kalemler eklendiğinde bu rakam 1,5 milyar dolara kadar yükseliyor. Türk hastalarla birlikte bu rakamın ulaştığı nokta ise 2-2,5 milyar dolar. Ameliyatla yapılan saç ekiminin yanında, son dönemlerde popüler olan ‘Mavi Su’ gibi yan ürünler de çok ciddi bir ekonomini oluşturuyor. Saç çıkarma vadiyle kimi onaylı kimi onaysız el altından satılan, serum, yağ, toz, şampuan adı altında birçok ürün ilave 2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Sosyal medyada reklamı yapılan bu ürünlere yine merdiven altı tezgâhlarda ve internetten ulaşılabiliyor. Vergisi ödenmeyen ve yasa dışı bu satışlar hem insan sağlığı tehdit ediliyor, hem de Türkiye milyonlarca dolarlık gelirden mahrum bırakılıyor. Şimdi bütün mesele, şayet faydalı ise ‘mavi su’daki kayıp kaçağın engellenmesi ve ekonomiye yararlı hale getirilmesi.



(Türkiye Gazetesi)