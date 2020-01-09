Bakan uyardı: İkinci aşı mutlaka yaptırılmalı

Önümüzdeki dönemde yerli aşılar sayesinde ‘aşı reddi’ ile ilgili birçok tartışmanın azalmasının beklendiğini ifade eden Bakan Koca, “2018'de yüzde 96 olan aşı uygulama oranımız 2019'da yüzde 98'e çıktı. Okul çağı dönemindeki ikinci aşılama mutlaka yaptırılmalı" dedi.