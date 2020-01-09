09 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:38:34
Bakan uyardı: İkinci aşı mutlaka yaptırılmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'aşı reddi’nin bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını söyledi.
Önümüzdeki dönemde yerli aşılar sayesinde ‘aşı reddi’ ile ilgili birçok tartışmanın azalmasının beklendiğini ifade eden Bakan Koca, “2018'de yüzde 96 olan aşı uygulama oranımız 2019'da yüzde 98'e çıktı. Okul çağı dönemindeki ikinci aşılama mutlaka yaptırılmalı" dedi.
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