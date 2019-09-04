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04 Eylül 2019 Çarşamba 14:42:28 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:53:13

Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden etkin faydalanabilmeleri için “Değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittik. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi. 

Evde kullanılan 62 tıbbi malzemeye 415 milyon lira iyileştirme yapıldı 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında yüzde 10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını belirtti. Selçuk, böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalkmış olduğunu, kullanan hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücreti asgari seviyeye indiğini ekledi. 

Düzenleme ile ülkemizde en sık görülen önlenebilir bir kalıtsal kan hastalığı olan talesemi (Akdeniz anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatı yüzde 350 oranında arttı. Evde kullanılan solunum cihazlarında geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla güncellendi. Yeni düzenlemeyle evde kullanılan solunum cihazlarından; ev tipi mekanik ventilatörün geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla 9 bin liradan 18 bin liraya, oksijen tedavisi için kullanılan oksijen konsantratörünün geri ödeme fiyatı yüzde 130 artışla 833 liradan bin 915 liraya, oksijen tüpünün geri ödeme fiyatı da yüzde 100 oranında artışla güncellendi. Ayrıca bu cihazlarla birlikte kullanılan oksijen tüplerinin geri ödeme fiyatı yüzde 100 oranında artırıldı ve dolumu için ödenen geri ödeme rakamları da güncellendi. 

Diyabet hastalarının kullandıkları malzemelerde geri ödeme fiyatları arttırıldı 

Gün boyu takip etmek zorunda oldukları kan şekerinin ölçümü için kullandıkları kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatının yüzde 40 oranında artırılmasıyla diyabet hastalarının bu kronik hastalık yüzünden yaşadığı maddi sıkıntılar sona erdi. Ayrıca bir kısım diyabet hastasının kullanmak zorunda kaldığı insülin pompasının geri ödeme fiyatı yüzde 50 oranında arttı ve 4 bin 884 TL oldu. 

Hasta bezlerinin ve işitme cihazlarının geri ödeme fiyatları arttı 

Hasta bezinin geri ödeme fiyatı yüzde 40, sonda tıbbi malzemelerinin yüzde 30, kolostomi, ileostomi ve ürostomi tıbbi malzemelerin yüzde 40 artırıldı. Dijital işitme cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 35 oranında arttı. 

SGK’nın hastanelerde kullanılan bin 601 tıbbi cihaz ve malzemeye geri ödeme yaptığı tutar 316 milyon lira artırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bin 601 tıbbi malzemeye geri ödeme yaptığı tutarın 316 milyon lira artırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, böylelikle 316 milyon lira iyileştirme sağlandığını belirtti. 

Bu kapsamda kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ventrikül destek cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 200 bin liradan 300 bin liraya, yapay kalbin geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 300 bin liradan 450 bin liraya, epilepsi hastası çocuklarda kullanılan vagal sinir stümilatörünün geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 35 bin liradan 52 bin 500 liraya, skolyoz hastası çocukların tedavilerinde kullanılan manyetik rodun geri ödeme fiyatı yüzde 30 artışla 27 bin 500 liradan 35 bin 750 liraya, insan kaynaklı greftlerin geri ödeme fiyatları yüzde 5 ila yüzde 120 arasında değişen oranlarda, kalp pillerinin geri ödeme fiyatları yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda, mekanik kalp kapakları, biyolojik kalp kapakları için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödediği rakamlarda yüzde 10 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda iyileştirme yapıldı. 

“Kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” 

Geri ödeme listesine eklenen tıbbi malzemelerin SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini ifade eden Bakan Selçuk, “Yeni Sağlık Uygulama Tebliği ile tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarında artış yaparak hastalarımıza kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

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