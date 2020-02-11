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11 Şubat 2020 Salı 15:36:27 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 16:51:31

Sağlık Bakanı çok önemli gelişmeyi duyurdu: 90 dakikaya kadar düşürdük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Yeni tip korona virüs için mevcutta kullandığımız testlerin 4 ile 24 saat arasında sonuç verdiğini söylemiştik. Bu süreyi azaltan Yerli bir kit üzerinde çalıştığımızı söylemiştim. Bu kit geçen hafta tamamlandı. Bu testin sonuç verdiği süre 90 ile 120 dakikaya kadar indi" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, korona virüsüyle ilgili son durumu açıkladı. Koca ''Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk.Virüsün Türkiye’ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Yeni tip korona virüs için mevcutta kullandığımız testlerin 4 ile 24 saat arasında sonuç verdiğini söylemiştik. Bu süreyi azaltan Yerli bir kit üzerinde çalıştığımızı söylemiştim. Bu kit geçen hafta tamamlandı. Bu testin sonuç verdiği süre 90 ile 120 dakikaya kadar indi" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin pandemi eylem planının her yıl güncellendiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk."
"Mevsimsel grip vakalarında düşüş gözlemliyoruz"

Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Yerli kit kullanımda

Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

"61 kişi karantinadan çıkarıldı"

Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan 61 kişinin karantinadan çıkarıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."

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