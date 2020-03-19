Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız 4 oldu, hasta sayımız 359'a ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu, vaka sayısı ise 359'a ulaştı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını 4 olarak açıkladı. Bakan Koca, vaka sayısının ise 359 olduğunu duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."
Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
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