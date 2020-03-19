Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız 4 oldu, hasta sayımız 359'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını 4 olarak açıkladı. Bakan Koca, vaka sayısının ise 359 olduğunu duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."