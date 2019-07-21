21 Temmuz 2019 Pazar 11:43:55 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:45:35
Bakan Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilecek
Bakan Kasapoğlu, 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini açıkladı.
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