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27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:53:32

Bağışıklık güçlendiren hanımeli çiçeği

Güzel kokulu hanımelinin çiçek, yaprak ve tohumlarıyla hazırlanan çay, bağışıklığı güçlendiriyor, soğuk algınlığından koruyor.

Kalsiyum, potasyum, manganez ve diğer antioksidanları içeren hanımeli çiçeğiyle hazırlanan çayın, soğuk algınlığı, grip ve nezle başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen bitkisel tedavi uzmanları, bu bitkinin çiçeklerinin yanı sıra yaprak ve tohumlarının da kullanılabildiğini dile getiriyor. Hastalıklarla savaşan antioksidanlar bakımından zengin olan hanımeli çiçeği, Journal of Agriculture and Food Chemistry’de yayınlanan bir çalışmaya göre, lonicera caerulea meyvelerinin içindeki polifenollerin inflamasyonları yönetebiliyor ve bu sayede pek çok hastalığa karşı kalkan görevi yapıyor.  Geleneksel Çin tıbbında hanımeli çiçeğinin akciğer, mide, kalın bağırsak meridyenleriyle bağlantısı olduğu belirtiliyor. Ayrıca soğutucu özellikleri olduğu söyleniyor ve böylece vücuttan toksinlerle birlikte ısının da atılmasını sağlıyor. Çin tıbbı uygulayıcıları, çiçekleri hem dahilen hem de haricen cilt enfeksiyonları, ülserler, ateş ve inflamatuvar rahatsızlıklar gibi pek çok sağlık problemi için kullanıır. Çin tıbbında da baş ağrısını kesme özelliğinden faydalanılıyor. Amerikan yerlilerinin de taze hanımeli yapraklarını kaynatarak yaralara sürdüdüğü ve iyileşmeyi hızlandırdıkları belirtiliyor.

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR DİKKAT

Hanımeli, kan pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Kendisi de bir kan sulandırıcı olduğu için bu tür ilaçlarla birlikte alınması kanama riskini artırır.  

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLER

Kanamayı durdurucu ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı hanımeli ,bazen doğal gargara ve ağız yıkama sularında kullanılabiliyor. Ev yapımı bir ağız suyu elde etmek isterseniz, yarım bardak taze hanımeli yaprağıyla iki bardak suyu birlikte kaynatabilirsiniz. Karışım kaynadığı zaman altını kısıp 5 dakika daha bekletin. Tamamen soğumadan kullanmayın.

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