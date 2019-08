Bağışıklığı güçlendiren bamya suyu

Hemen hemen her mevsim tüketilen kendine has lezzeti olan bamyanın sağlığa birçok faydası vardır. Günlük tüketilen 100 gram bamya vücudun ihtiyacı olan folik asidin yüzde 20'sini karşılar. Bamya lif, demir, magnezyum, kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengindir. Yapılan araştırmalarda, bamyanın içeriğinde şeker oranı düşük, enerji oranı yüksek maddelerin de bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ebegümeci ailesine ait olan bamya, ılıman iklimlerde yetişir. İçerdiği yüksek lif sayesinde mide ve sindirim hastalıklarına fayda sağlar. Kızartması, salatası ve yemeği yapılan bamya, bazı yörelerde kurutularak da tüketilir. Bamya kadar suyu da son derece faydalıdır. Bamyaların sap kısımlarını kesin. Üzerine su ekleyin. 8 saat bekletin ve sonrasında bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için iyice sıkıp suyunu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra posa haline gelen bamyaları atın.

ŞEKERİ DENGELER

Bitkisel tedavi uzmanları bamya suyunun düzenli olarak tüketilmesi durumunda, kışın oluşan boğaz enfeksiyonlarına, boğazda meydana gelen iltihaplanma ve şişmesine iyi geldiğini belirtiyor. Kandaki kolesterol seviyesini düzenlediğinden şeker hastalarının ilaç olarak kullandığı söylenmektedir. Kabızlık ve hemorid problemi olanların bamya suyu içmesi tavsiye ediliyor. Folik asit bakımından zengin olan bamya suyu özellikle gebelere ve çocuklara iyi gelir. Kemik sağlığı açısından oldukça önemli olan bamyanın suyu, özellikle kemik erimesinde faydalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece her türlü hastalığa karşı daha dirençli bir vücudun oluşmasına sebep olur.