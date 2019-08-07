Bağırsakları çalıştıran kabak detoksu

Meyveleri bol lifli bir bitki olan kabak, bağırsakları tembel olanlar için tercih edilmesi gereken yiyeceklerdendir. Kabağın içerisindeki yağ miktarının az olması, kalorisinin yeter miktarda olması, kilo vermeyi kolaylaştırmasının en önemli nedenlerinden biridir. Lifleri bol miktarda içeren kabak, kolon sağlığını korur. Vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olarak kabızlığın önlenmesini sağlar. Düşük kalorili hafif kabak detoksu için, 2 adet orta boy kabağı rendeleyin. Yağsız tavada hafif pişirin. Soğutulduktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurtla karıştırın. İçine 2 adet ceviz, arzuya göre dereotu, nane, kırmızıbiber, karabiber, kekik ekleyin. Karışım, öğle ve akşam yemeği olarak tüketilebilir. Bu detoksla sabah kahvaltısında mutlaka 2 yumurta ve bir dilim peynirle protein; ara öğünlerde toplam 2 adet meyveyle lif alınmalıdır. Bu detoks sadece 3 gün uygulanmalı; hamile, emziren anne ya da kronik hastalığı olanlar uzmanlara danışmalıdır.