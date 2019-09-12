Bağırsak dostu kurtüzümü

Dünyada “süper meyve” olarak adlandırılan kurtüzümünün bir diğer ismi ise “Goji Berry”dir. Çin, Moğolistan ve Tibet’te Himayalar’da yetişen bu üzüm ülkemizde çok fazla tanınmamaktadır.

Sağlık açısından oldukça faydalı bir meyve olan kurtüzümü Çin’de çok uzun yıllardan beri tıp alanında kullanılmaktadır.

Protein deposu olarak nitelendirilen kurt üzümü portakaldan kat kat fazla oranda C vitamini içerir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan bu meyve aynı zamanda B1, B2, B6, C, E vitaminleri, magnezyum, kalsiyum ve çinko gibi önemli vitamin ve mineralleri içermektedir. Birçok alanda etkili tedavi imkanı ve koruma sağlar. Kolesterol, kan basıncı dengesi, bağışıklık sistemi, görme kusurları, karaciğer sağlığı, sedef hastalığı ve diyabet gibi hastalıklarda oldukça etkili bir rol oynar. Kurtüzümünün kemik ve kas sağlığına faydalarının yanı sıra beyin fonsiyonları sağlıklı bir şekilde işlevini tamamlamasına yardımcı olurken aynı zamanda hafızayı da güçlendirmektedir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra kansere karşı da oldukça etkilidir. Diğer meyve ve bitki çayları gibi hazırlanan kurt üzümü çayına başka bitki ve meyveler ilave ederek etkisini arttırabilirsiniz. Bağırsak tembelliğini önler, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır. Ancak bu üzümün iştahı artırıcı bir etki sağlayabileceği de belirtilmektedir.