Badem unu kalbi korur  

  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Onlarca cinayetten sorumlu organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı Onlarca cinayetten sorumlu organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı
Öğretmenler Günü mesajları: En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları haberimizde Öğretmenler Günü mesajları: En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları haberimizde
Rusya: Rusya ve Türkiye SSJ-100 ve MS-21 uçaklarının teslimatını görüşüyor Rusya: Rusya ve Türkiye SSJ-100 ve MS-21 uçaklarının teslimatını görüşüyor
Birleşik Krallık vatandaşları ABD'de ölüm cezası alabilir Birleşik Krallık vatandaşları ABD'de ölüm cezası alabilir
Yıldız Milli Eskrim Takımı Avrupa'da iki madalya aldı Yıldız Milli Eskrim Takımı Avrupa'da iki madalya aldı
DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
Meteoroloji 12 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor Meteoroloji 12 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor
Yerli üretim gemiler Türkiye’yi daha güçlü hale getirdi: 8 yılda 37 gemi Yerli üretim gemiler Türkiye’yi daha güçlü hale getirdi: 8 yılda 37 gemi
Gabigol Libertadores Kupası'nı Flamengo'ya kazandırdı Gabigol Libertadores Kupası'nı Flamengo'ya kazandırdı
Geç konuşmaya başlayabilirler! Çocukları 0-3 yaş döneminde cep telefonundan uzak tutun Geç konuşmaya başlayabilirler! Çocukları 0-3 yaş döneminde cep telefonundan uzak tutun
Ezhel’in sevgilisi Abiba Bakayoko'kun yatakta çektiği poz olay oldu Ezhel’in sevgilisi Abiba Bakayoko'kun yatakta çektiği poz olay oldu
Cübbeli Ahmet Hoca: Zebaniler de sana kayacak! Cübbeli Ahmet Hoca: Zebaniler de sana kayacak!
Cübbeli Ahmet Hoca’dan muhteşem yorum: Zebaniler de sana kayacak! Cübbeli Ahmet Hoca’dan muhteşem yorum: Zebaniler de sana kayacak!
Tuncay Özkan: Beni bulaştırmaya çalıştığınız çamurda boğulacaksınız Tuncay Özkan: Beni bulaştırmaya çalıştığınız çamurda boğulacaksınız
CHP algı operasyonuyla çuvalladı! Skandal büyüyor CHP algı operasyonuyla çuvalladı! Skandal büyüyor
Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı
Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimi tasarısı onaylandı Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimi tasarısı onaylandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık
WhatsApp 400 bin hesabı engelledi WhatsApp 400 bin hesabı engelledi
Sahnede doğum günü Sahnede doğum günü
İnternette tanışmışlar İnternette tanışmışlar
Harika'dan iyi haber Harika'dan iyi haber
Felaket yorumu Felaket yorumu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 02:03:19

Badem unu kalbi korur  

Kuruyemiş olarak tüketilen bademin unu kalp damar sağlığı için çok önemli bir besindir.

Bu unun bir bardağı yaklaşık 90 adet badem içerir ve günlük E vitamini gereksiniminin yüzde 100’ünden fazlasını sağlar. Çok yönlüdür ve her çeşit pişmiş gıdada kullanılabilir. Sağlığınız için tipik glutensiz, aşırı işlenmiş unun aksine, güçlü bir beslenme değeri içerir. İçindeki yağın yüzde 65’inden fazlası tekli doymamış yağdır, sağlıklı kolesterol düzeylerini korumak ve genel kalp sağlığını destekler. 

KRİZ RİSKİNİ AZALTIYOR

Buna ek olarak, bilim adamları badem tüketiminin kan damarlarını sağlıklı tutarak koroner kalp hastalığı riskini azaltabileceğini bulmuştur. Yapılan bir araştırma badem yemenin, kan dolaşımındaki antioksidan düzeyini önemli ölçüde arttırdığını, kan akışını geliştirdiğini ve kan basıncını düşürdüğünü gösterir. Bu sağlık göstergelerinin tümü düzgün işleyen bir kalbin anahtarıdır ve kalp rahatsızlığı olasılığını azaltabilir.  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ