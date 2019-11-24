Badem unu kalbi korur  

Bu unun bir bardağı yaklaşık 90 adet badem içerir ve günlük E vitamini gereksiniminin yüzde 100’ünden fazlasını sağlar. Çok yönlüdür ve her çeşit pişmiş gıdada kullanılabilir. Sağlığınız için tipik glutensiz, aşırı işlenmiş unun aksine, güçlü bir beslenme değeri içerir. İçindeki yağın yüzde 65’inden fazlası tekli doymamış yağdır, sağlıklı kolesterol düzeylerini korumak ve genel kalp sağlığını destekler.

KRİZ RİSKİNİ AZALTIYOR

Buna ek olarak, bilim adamları badem tüketiminin kan damarlarını sağlıklı tutarak koroner kalp hastalığı riskini azaltabileceğini bulmuştur. Yapılan bir araştırma badem yemenin, kan dolaşımındaki antioksidan düzeyini önemli ölçüde arttırdığını, kan akışını geliştirdiğini ve kan basıncını düşürdüğünü gösterir. Bu sağlık göstergelerinin tümü düzgün işleyen bir kalbin anahtarıdır ve kalp rahatsızlığı olasılığını azaltabilir.