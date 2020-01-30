Aynaya bak hastalığını gör

Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, çoğumuzun ciddiye almadığı soluk cilt, tırnak kırılması veya kaş dökülmesinin aslında tiroit ve böbrek hastalıklarının habercisi olabileceğini söyledi. Özellikle günümüzde, stres, klimalı ortamlar, egzoz dumanı, makyaj malzemeleri, sağlıksız beslenme, sigara, alkol kullanımı ve güneş cildimizi olumsuz etkiler. Ciltteki solukluk, bazen cilt yapımızla ilgili olabilir. Özellikle cilt rengi tipi 3 ve 4 olanlarda yapısal olarak görülebilir. Ancak demir eksikliğine bağlı kansızlığınız varsa, tiroit (guatr) hastalığınız varsa ya da böbreklerle ilgili bir sıkıntı varsa ciltte solukluk ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların tek belirtisi ciltte solukluk değildir. Özellikle kansızlık probleminde tırnaklarda kırılma, geç uzama ve kaşık tırnak görünümü, kaşıntı, saçta ve kaşta dökülme görülebiliyor. Yine tiroit hastalıklarında saçta ve kaşlarda özellikle dış kenarda dökülme, ciltte kuruluk ve kaşıntı, tırnaklarda kırılma olabilir.

TEDAVİSİ MUTFAKTA

Demir açısından zengin besinler, ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, kuru üzüm, erik ve hurma, nohut ve kuru fasulye gibi baklagiller, pekmez, yumurta, buğday, arpa, yulaf gibi tahıllarla beslenmek gerekiyor.

