  • Bist 100
    110482
  • Dolar
    5,8498
  • Euro
    6,5105
  • Altın
    277,2450
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü? Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü?
Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor
Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı
Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde
9 kırmızı kartlı maç tatil edildi 9 kırmızı kartlı maç tatil edildi
Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında?
Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor
Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı
Sivasspor zirveyi sevdi Sivasspor zirveyi sevdi
Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor
Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi
Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır?
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak 2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak
Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi
Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde 2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde
Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi
2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödemeleri ne zaman?
Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:07:47 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:08:43

Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde

Türk doktorların burun estetiği alanında yaptığı 10 farklı ameliyatı, İstanbul Canlı Cerrahi Rinoplasti kursuna katılan 200'ü yabancı 250 plastik cerrah ile kulak, burun, boğaz uzmanı canlı yayında takip etti.

Avrupa Burun Cerrahisi Derneği Başkanı ve estetik plastik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş, "Türkiye, burun estetiği ve cerrahisiyle ilgili en büyük gelişmeleri yakalayan ve bu konuda dünyada en önde olan ülke. Bunu gururla söylemek istiyorum." dedi.

İstanbul Canlı Cerrahi Rinoplasti (burun estetiği) kursu, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nazım Çerkeş, Op. Dr. Abdülkadir Göksel ve Op. Dr Barış Çakır önderliğinde gerçekleşen canlı cerrahi kursunda hekimler, tüm cerrahi teknikleri hem birincil hem de ikincil rinoplastide kendi deneyimlerini yerli ve yabancı katılımcılara aktardı.

Burun estetiği konusunda gelinen son noktaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nazım Çerkeş, 6 yıldan beri canlı cerrahi kursları düzenlediklerini, yurt dışından çok sayıda plastik cerrah ile kulak, burun, boğaz cerrahının ameliyat öğrenmek için Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.

Kurs kapsamında diğer iki doktorla birlikte 10 canlı ameliyat gösterisi gerçekleştirdiklerini aktaran Çerkeş, özellikle yurt dışından gelen plastik cerrahlar ile kulak, burun, boğaz uzmanlarına burun estetiğindeki son trendleri ve gelişmeleri anlattıklarını bildirdi.

Çerkeş, 10 ameliyatın her birini kameralarla canlı yayında toplantı salonuna aktardıklarını, bu ameliyatlara 200'ü yabancı 250 uzmanın katıldığını anlattı.

ABD'den Brezilya'ya, Kolombiya'dan Çin'e dünyanın 36 ülkesinden cerrahların ameliyatları canlı yayında takip ettiğini aktaran Çerkeş, katılımcıların, ameliyatlarda, burun estetiğinde uygulanan farklı yöntemleri ve popüler uygulamaları takip ettiğini söyledi.

Çerkeş, katılımcıların ameliyat sırasında tüm detayları görebildiğini ve canlı yayında soru sorabildiğini bildirdi.

"Yabancı cerrahlar Türk doktorlardan öğrenmek istiyor"

Prof. Dr. Nazım Çerkeş, "Türkiye, burun estetiği ve cerrahisiyle ilgili en büyük gelişmeleri yakalayan ve bu konuda dünyada en önde olan ülke. Bunu gururla söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki cerrahların da bu konuyu aynen kabul ettiğini belirten Çerkeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk cerrahlar bu konuda en ön konumdalar. O nedenle bu ameliyatları bizden öğrenmek isteyen çok fazla yabancı cerrah var. Biz de Türk doktorlardan bu ameliyatı öğrenmek isteyen kimselere bu tarz kurslar sayesinde öğretiyoruz. Ayrıca, bu tip organizasyonlar ülkemiz ve sağlık sektörümüz açısında bir tanıtıma vesile oluyor."

Çerkeş, Türkiye'ye yurt dışından burun ameliyatı olmak için gelen hasta sayısının çok fazla olduğunu ve dünyanın hemen hemen her yerinden hastaların bu ülkeyi tercih ettiğini söyledi.

"Yabancı doktorlar Türkiye'ye yolluyor"

Avrupa Burun Cerrahisi Derneği Başkanı ve estetik plastik cerrahisi uzmanı Çerkeş, saç ekiminde Türkiye'nin yabancılar tarafından çok fazla tercih edilmesine değinirken, şunları kaydetti:

"Belki o kadar değil ama Türkiye'nin bu başarısı ve ünü tüm dünyaya yayılmış durumda. Yabancı cerrahlar ne zaman zor bir vaka, ameliyat olursa bizlere yolluyorlar. Benim hastalarımın yüzde 70'i yabancı. 'Gidin, Türkiye'de daha iyi sonuç alırsınız, biz sizin problemini çözemeyiz' denilen hasta geliyor. Bu, ülkemiz için sağlık turizmi konusunda büyük kazanç getiriyor."

Burun estetiğinde son 10-15 yılda ciddi gelişmeler olduğunu ifade eden Çerkeş, söz konusu gelişmelere değindi. Çerkeş, gelinen noktada, hastada en az morluk olacak ve hasar bırakmayacak şekilde ameliyat yapma eğiliminde olduklarını aktardı.

Çerkeş, daha önce geçirilen ameliyatlara bağlı olarak şekillerini ve fonksiyonlarını yitirmiş burunların nasıl doğal hale getirileceğini de toplantılarda gösterdiklerini anlattı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ