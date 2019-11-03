Astımla savaşan 5 besin

Şifalı bitkiler dışında astım rahatsızlığına iyi gelen birçok besin bulunur. Bunların başında avokado yer alır. Doğal bir E vitamini kaynağı olan avokado, genellikle cildi ve saçları güzelleştirmek için evde yapılan doğal maskelerde kullanılır. Bu bilinen özelliğinin yanında astım belirtilerini hafiflettiği de ortaya çıkmıştır. Bu meyvenin yanı sıra astıma iyi gelen bitkiler ise şöyledir:

Ispanak

Besin değerleri mükemmeldir ve bu sağlıklı gıda astım hastalarında anti-astım etki gösterir. Astım semptomlarını kontrol altına alabilmek için günde 100 kalori (500 gram) ıspanak tüketilebilir.

Brokoli

Astım hastalarının diyetlerine ekleyebileceği en faydalı yiyeceklerden biri, brokoli filizidir. Organik ve taze gıdalar satan marketlerden brokoli filizli salatalar, çorbalar, yemekler ve sandviçler alarak, öğünlerinize ilave edebilirsiniz.

Sarımsak

Birçok ilacın içerisinde de bulunan antienflamatuar özelliklere sahiptir. Sarımsak, eski çağlardan beri şifa gücü veren bir yiyecek olarak kabul edilmiştir. Son araştırmalarda, kardiyovasküler sağlığı koruma, kanser önleme ve yüksek kan basıncını azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Avokado

Cilt için faydalı kürlerin vazgeçilmezi avokadonun, son yapılan araştırmalarda astıma iyi geldiği ortaya çıktı.

Karabuğday

Alerjik reaksiyonları azaltan ve alerji riski az olan hipoalerjenik gıdalardan biri olarak kabul edilir. Bronş çevresindeki kasların gevşetilmesi ve dar solunum yolları tedavisine katkı sağlayan mineral ve magnezyum içerir.