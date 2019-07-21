  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    258,2850
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şehidin vasiyeti yerine getirildi! 'Böylesini daha önce görmedik' Şehidin vasiyeti yerine getirildi! 'Böylesini daha önce görmedik'
Son Dakika... Ağrı'da 2 terörist öldürüldü Son Dakika... Ağrı'da 2 terörist öldürüldü
CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş'ın yeni hedefi başörtülü sporcular CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş'ın yeni hedefi başörtülü sporcular
Ölüm kuyusu: Anne, oğlu, ve ikiz kardeşten kahreden haber Ölüm kuyusu: Anne, oğlu, ve ikiz kardeşten kahreden haber
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
Serinlemek için göle giren 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti
Okul inşaatından 300 Bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı Okul inşaatından 300 Bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı
Astımın doğal ilacı bamya tohumu Astımın doğal ilacı bamya tohumu
Üç aylık 'konuştu' Üç aylık 'konuştu'
Gece yarısı efkarlandı Gece yarısı efkarlandı
Açıkhava hasreti bitti Açıkhava hasreti bitti
Diriliş Osman’a iki transfer Diriliş Osman’a iki transfer
Reynmen'e Ben Fero'lu nispet Reynmen'e Ben Fero'lu nispet
Tatilde ayrıldılar Tatilde ayrıldılar
Kapıkule'den geçişler hızlandı! Tedbirler işe yaradı Kapıkule'den geçişler hızlandı! Tedbirler işe yaradı
Darbecilerin hedefi Güney Kore Darbecilerin hedefi Güney Kore
Sıfır atık projesiyle büyük tasarruf Sıfır atık projesiyle büyük tasarruf
Günde 1561 taşıt üretimi Günde 1561 taşıt üretimi
İşsizlere çifte maaş İşsizlere çifte maaş
Türk F-16'ları ilk kez uçtu! Lefkoşa'da şafak nöbeti Türk F-16'ları ilk kez uçtu! Lefkoşa'da şafak nöbeti
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya sert mesaj: Karşınızda Türkiye'yi bulursunuz Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya sert mesaj: Karşınızda Türkiye'yi bulursunuz
Avcılar'da Batı Nil Virüsü alarmı! Sivrisinek sokması ile bulaşıyor Avcılar'da Batı Nil Virüsü alarmı! Sivrisinek sokması ile bulaşıyor
'Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a' gala konseri 'Kuvayımilliye'den Kurtuluş'a' gala konseri
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 01:20:05

Astımın doğal ilacı bamya tohumu

Ezilip toz haline getirilen bamya tohumu, zetinyağı ve balla karıştırılarak tüketildiğimde astım hastalarının şikayetlerini ortadan kaldırıyor.

İçeriğinde bulunan B, C, ve K vitaminleri bakımından oldukça zengin olan bamya tohumu, diyabetten kolesterole, astımdan kolon kanserine kadar onlarca hastalığa iyi geliyor. Bamya sebzesinin faydaları kadar bamya tohumunun da sağlıklı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Yeşil çiçekli bir bitki olan bamya, düşük kalorisinden dolayı, diyet yemeklerinde ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıkça tercih edilir.

KANSER RİSKİ AZALIR

Yüksek lif içeriğinden dolayı tok tutarak hızlı kilo verdirir, aynı zamanda vücudun şeker miktarının dengelenmesi için de kullanılır. Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek birçok sağlık sorununu önlemeniz mümkündür. K vitamini açısından çok zengin olanbamya tohumu, bu sayede kemikleri güçlendirir. Lif bakımından zengin olduğu için diyabeti önler. Bamya tohumu kolesterol seviyesini dengeleme özelliğine sahiptir. Ayrıca içerdiği vitaminler, dolaylı olarak kalp sağlığını korur. Bamya tohumunun içerdiği besin maddelerinin kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

BRONŞİTE ÇAREDİR

Çekilerek toz haline getirilen bamya tohumunun içine bal ve zeytinyağı eklenir. Macun kıvamına gelen bu karışım her sabah aç karnına bir çay kaşığı içildiğinde astım ve bronşite son verir. Çiğ veya pişmiş bamya tohumu düzenli tüketildiğinde kilo sorunlarını azaltabilir. Bamya sadece kilo vermeye yardımcı olmaz aynı zamanda kilo vermek isteyen kişilerde meydana gelebilecek besin açığını da giderebilir.

CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş'ın yeni hedefi başörtülü sporcular
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
"Karşınızda Türkiye'yi bulursunuz"
İşsizlere çifte maaş
O kuyudan sadece 18 yaşındaki oğul canlı çıktı, ikiz anne - dayının kaderi ölümde de değişmedi
Yunan Başbakan'dan Başkan Erdoğan'a "cesur adım" mesajı
Avcılar'da Batı Nil Virüsü alarmı! Sivrisinek sokması ile bulaşıyor
Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Suudi Arabistan ve İran'da baş döndüren trafik! İki ayrı petrol tankeri serbest bırakıldı
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı
Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı
NASA 1969'da aya nasıl ulaştı?
İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Teknede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı!
Galatasaray'da gündem Falcao! İşte yapılan teklif
Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniyye: Gazze suları içerisinde gaz var
Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı
Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ