Astımın çaresi ceviz perdesi

Omega 3 bakımından oldukça zengin olan cevizin kendi kadar üzerindeki perdesi de şifa veriyor. Akciğere benzeyen bu perdeyle yapılan çay astıma çare oluyor. Özellikle benzediği organa, yani beyne oldukça faydalı olan ceviz, her gün tüketilmesi gereken besinler arasında listenin en üst sırasında yer alıyor. Cevizin içinde bulunan ve akciğere benzeyen perdeden elde edilen su, öksürüğü kestiği gibi akciğer hastalıklarıyla da mücadele ediyor. Sağlıklı nefes alıp vermek için ceviz perdesi suyunu evde hazırlamak çok kolay. Ceviz perdesini kaynatıp içerseniz ağız kokusundan kurtulmanız mümkün. Kadınların birçoğu çeşitli nedenlere bağlı olarak saç dökülmesi sıkıntısıyla karşı karşıya kalır. Saç dökülmesini engelleyen ceviz ve ceviz kabuğu suyunu düzenli olarak kullanmanız gerekir. Cevizin perdesinden elde ettiğiniz suyla saçlarınızı durularsanız, kısa sürede saç dökülmesinin azaldığını görürsünüz. Toksin atıcı özelliğiyle de bilinen cevizin perdesinden yapılan çay, bölgesel yağlanmalara çözüm oluyor. Karın, göbek ve basenlerdeki fazlalıklar için düzenli tüketildiğinde yağları eritiyor. Yüksek kolesterolü düşürür ve tiroit hastalıklarına da çok iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarının en doğal tedavi yöntemi olan ceviz perdesi ve ceviz içiyle kendinizi daha dinamik ve dinç hissedeceksiniz. Özellikle kuru cevizlerin içinden çıkan perde kısımlarını değerlendirip bir kavanozda biriktirmeyi unutmayın.

BiR GÜN SUDA BEKLETİN

Ceviz perdesi suyu için bir büyük fincan ayarında suyu kaynatın. Bir tutam ceviz perdesini kaynamış suya atın. Yaklaşık 2-3 dakika, suyun rengi değişene kadar bekleyin. Ceviz perdesi suyunu her gün bir bardak içebilirsiniz.