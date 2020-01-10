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10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 21:29:15

Astımda 10 kış kuralı

Dünyada yaklaşık 300 milyon, ülkemizde de 5 milyon kişinin ortak sorunu olan astım, özellikle kış aylarında hastalara oldukça zor anlar yaşatabiliyor.

Bunun en önemli nedeni ise soğuk havanın astımlı hastalarda hava yollarının aniden daralmasına yol açması. Bronşların daralması sonucu şiddetli öksürük, hırıltıyla nefes darlığı gibi sorunlar gelişiyor ve hastanelere, özellikle acil servislere başvuruda artış yaşanıyor. Tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşüren, çok daha kötüsü tedavisi yetersiz ve düzenli ilaç kullanmayan hastalarda hayatı bile tehdit edebilen astım ataklarından korunmak aslında mümkün. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Çelikel astımda dikkat edilmesi gereken 10 kış kuralını şöyle sıraladı:  

- Her sonbahar grip aşısını yaptırın. 

- Gribal enfeksiyonların salgın olduğu dönemlerde kalabalık insan topluluğunun bulunduğu mekanlardan uzak durun. 

- Gribal enfeksiyonun salgın dönemlerinde maske kullanın.

- Elinizi sık sık yıkayın. 

- Hava kirliliğinin daha yoğun olduğu sabah erken saatlerde ve akşamüstü mümkünse dışarı çıkmayın. 

- Özellikle kuru soğuk havalarda, soluduğunuz havayı ısıtmak ve nemlendirmek için yüzünüzü atkıyla kapatın. 

- Ev tozu (akar) alerjiniz varsa evin içinde çamaşır kurutmak gibi nemi artıran hareketlerden kaçının. 

- Evde küf varsa, mutlaka giderin. 

- Küf oluşumunu önlemek için evin her tarafını eşit şekilde ısıtın. Küf olan duvarları çamaşır suyuyla silin veya küf gelişimini önleyen boyalar kullanın. 

- Kapalı ve sıcak ortamlarda egzersiz yapın. Egzersizden yarım saat önce nefes açıcı astım ilaçlarınızı kullanın. Egzersize doğrudan başlamayın, öncesinde ısınma hareketlerini mutlaka yapın.

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