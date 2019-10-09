Astıma nane çayı

Tekrar eden astımla alerjik reaksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. Kışın oluşan burun tıkanıklığını açmak için de nane çayı tüketilmelidir. Ayrıca bu çayın solunmasıyla sinüzitler de açılır. Boğazın kurumasını, gıcık yapmasını önler. Araştırmalara göre, bu şifalı bitkinin çayının tüketilmesi, radyasyona karşı da koruma sağlıyor. Özellikle hazır nane çayı değil de, taze nanelerin kurutulup çay yapılması büyük fayda sağlar.