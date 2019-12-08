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08 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 20:29:00

Astım şikayetlerini azaltan çay

'Sığırkuyruğu otu'yla hazırlanan bitki çayı astım ataklarını hafifletiyor. Faranjit, bronşit ve nefes darlığına çözüm oluyor.

Hava yollarının daralması ile nefes almayı güçleştiren ve ataklar halinde yaşam boyu devam eden astım, dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor. Ülkemizde her 100 yetişkinden 7’sinde, her 100 çocuktan 15’inde görülen astım hastalığı, genetik ve çevresel tetikleyicilerin birleşik hareketi sonucu ortaya çıkmaktadır. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen astım hastalığında, tetikleyici faktörlerden uzak durulur ve verilen ilaçlar düzgün kullanılırsa, şikayetler çok kolay kontrol altında tutulur ve ataklar önlenebilir. Böylece solunum yetmezliğine giden süreç de engellenmiş olur. Eğer astım başta olmak üzere nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklardan bitkisel yollarla kurtulmak isterseniz uzmanların önerisi; 'sığırkuyruğu otu' oluyor. 

SES KISIKLIĞINA İYİ GELİR 

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın güneşli bölgelerinde doğal olarak yetişen sığırkuyruğu otu ülkemizde de hemen her yerde yetişebiliyor. Daha çok iltihap önleyici, aneljezik ve antiviral özellikleriyle bilinen bu bitkinin yaprakları ya da yağı solunum bozuklukları, bronşit tedavisinde kullanılır. Yapraklardan hazırlanan ve ebegümeci köküyle karıştırılan çayın ses kısıklığına iyi geldiği ve balgamın sökülmesine yardımcı olduğu biliniyor. Sığırkuyruğu lapasını yapmak da bir hayli kolaydır. Yaprakları ezilerek hazırlanana bu lapa hafif yaralara uygulanabilir.

HAZIRLANIŞI

Sığırk uyruğu otuyla hazırlanan çayın astım belirtilerini çok kısa sürede azalttığı ve rahatlama sağladığı bilinmekte. Bu çayı hazırlanmak için bitkinin ilk yılında verdiği ham, yeşil yapraklar kullanılıyor. Bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı demliğe atın ve üstüne içeceğiniz bardak kadar kaynar su ekleyin. Yapraklar 5 dakika kaynar suda kaldıktan sonra ateşten alın ve 10 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz. 

YAĞI DA KULLANILIYOR

Sığırkuyruğu yağını hazırlamak için taze ya da kurutulmuş halde sığırkuyruğu bitkisini cam bir kavanozun içine yerleştirin. Üzerine de doğal zeytinyağı ekleyip kavanozun kapağını hava almayacak şekilde kapatın. Güneş gören yerde 2-3 hafta bekletin. Her gün, günde bir kez kavanozu sallayın. Süre dolduğunda hazırladığınız sığırkuyruğu yağını süzgeçle süzdürerek tanelerini içinden ayırın.

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