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28 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 23:45:02

Aslan kuyruğu kalbi korur

Guatr, yorgunluk ve baş ağrısı için kullanılan 'aslan kuyruğu otu'nun en önemli özelliği kalp hareketlerini düzenleyip, çarpıntıya engel olmasıdır.

Ülkemizin her yerinde otlu ve sık yerlerde yetişme imkanı bulan aslan kuyruğu aslında birçoğumuzun yanından belki de tanımadan geçtiği şifalı bitkilerden birisidir. Özellikle kalp sağlığı üzerinde oldukça faydalı olan aslan kuyruğu kalp hareketlerini düzenler (yüksek kalp hızı, kalp aritmilerinin tedavisi, kalp çarpıntısı, koroner ve buhranlı yaş devresi bozuklukları), kalp yetmezliği, kan damarlarını genişletici özelliği vardır. Kalp sağlığı üzerindeki bu faydalarının yanında adet olamama, bronşiyal astım rahatsızlığında, mide ve bağırsak gazlarına karşı, guatr, aşırı zihni yorgunluk, baş ağrısı, rahim kanaması, sinir hastalıklarına karşı da faydalıdır.

Aslan kuyruğu özellikle kalp ve karaciğer organlarını etkileyen bir bitkidir. Kalp yetmezliği tedavisinde, kalp ritminin düzenlenmesinde faydalıdır. İçerisinde bulunan ursolik asit sayesinde virüsleri öldürücü ve tümör gelişimini durdurucu özelliği vardır. Kadınlarda görülen adet gecikmelerinin ve üreme sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Mide ve bağırsaklarda oluşan gazların giderilmesine yardımcı olur. Tohumlarının görme gücünü artırıcı özelliği vardır. Deride oluşan kızarıklık ve kaşıntıları giderici özelliği vardır. Ağız içi yaralarını giderir. Guatr hastaları için faydalıdır.  

HAZIRLANIŞI

1 su bardağı sıcak suyun içerisinde yaklaşık olarak 2- 4 gram aslan kuyruğu bitkisinde ilave edin ve demlenmeye bırakın. Hazırladığını bu çaydan günde 3 defa yemeklerden önce için. Çayı her zaman taze olarak hazırlayın.

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