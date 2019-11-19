  • Bist 100
    107109
  • Dolar
    5,7154
  • Euro
    6,3304
  • Altın
    270,0590
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı
Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Azize başlıyor! Azize konusu ne, oyuncuları kim? Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Azize başlıyor! Azize konusu ne, oyuncuları kim?
Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti
Afgan Hac ve Evkaf Bakanı Munib'ten Başkan Erdoğan'a çağrı: Barışın sağlanmasına destek olun Afgan Hac ve Evkaf Bakanı Munib'ten Başkan Erdoğan'a çağrı: Barışın sağlanmasına destek olun
Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında? Özlem Kaymaz kiminle evli? Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında? Özlem Kaymaz kiminle evli?
Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı
Türkiye'den sert ABD çıkışı: İsrail’in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz Türkiye'den sert ABD çıkışı: İsrail’in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz
Kartal AİHL'den Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üstün Başarı Ödülü’nü kazandı Kartal AİHL'den Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üstün Başarı Ödülü’nü kazandı
Antibiyotikler virüslere etki etmiyor Antibiyotikler virüslere etki etmiyor
Almanya'da 5 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 4 sığınmacıya silahlı saldırı Almanya'da 5 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 4 sığınmacıya silahlı saldırı
Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da! Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da!
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
Luyindama, Başakşehir maçında forma giyemeyecek Luyindama, Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı buluştu Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı buluştu
Lübnan'da protestocular meclis binasını kuşattı! Oturum ertelendi Lübnan'da protestocular meclis binasını kuşattı! Oturum ertelendi
Kızı fenalaşınca intihardan vazgeçti: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz Kızı fenalaşınca intihardan vazgeçti: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz
19 Kasım Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı? 19 Kasım Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı?
İş başvurusunda hile yaptığı ortaya çıkan ABD Dışişleri çalışanı istifa etti İş başvurusunda hile yaptığı ortaya çıkan ABD Dışişleri çalışanı istifa etti
Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz
Yeni Malatyaspor'dan Guilherme ve Beşiktaş açıklaması Yeni Malatyaspor'dan Guilherme ve Beşiktaş açıklaması
Psikopat katil, 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldürdüğü saati Instagram'dan paylaştı Psikopat katil, 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldürdüğü saati Instagram'dan paylaştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 14:20:42 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 14:21:23

Antibiyotikler virüslere etki etmiyor

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Tekin, antibiyotiklerin virüslere etki etmediği gibi, direnç gelişimini de artırabildiğini bildirdi.

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, antibiyotik kullanımının toplumda doğru yönetilmesi, gereksiz kullanımının engellenmesi ve böylece antibiyotik direncinin azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla 18 Kasım 2007'de Avrupa'da başlatılan "Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" etkinliklerinin, Dünya Sağlık Örgütü'nün iş birliğinde tüm dünyaya yayıldığını aktardı.

Doç. Dr. Tekin, antibiyotikler sayesinde ortalama insan ömrünün uzadığını ve milyonlarca hayatın kurtulduğunu ancak antibiyotiklerin kullanılmasıyla birlikte bakterilerin bu ilaçlara direnç geliştirdiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bir bakterinin bir antibiyotiğe dirençli hale gelmesi, artık o antibiyotiğin o bakterinin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılamayacağı anlamına gelmektedir. Bakteriler antibiyotiklere direnç geliştirmek konusunda oldukça yeteneklidir. Farklı mekanizmaları ve yolları kullanarak geliştirdikleri direnç sayesinde bilim insanlarının geliştirdiği tüm antibiyotiklere dirençli hale gelebilmektedir. Mevcut tüm antibiyotiklere dirençli olan bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi mümkün olamamakta ve ölümler görülmektedir. Dünyada her yıl 33 bin kişi dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Avrupa toplumunda antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar grip, tüberküloz ve HIV/AIDS enfeksiyonlarının toplamından daha büyük bir yük oluşturmaktadır. Dirençli bakteriler çok önemli ekonomik kayıplara da yol açmaktadır."

"Bilim insanları gelecek için karamsar tablolar çiziyor"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporlarına göre Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında "kişi başına antibiyotik tüketiminin en fazla" olduğu ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Tekin, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, düzenlenen her 10 reçetenin en az 3'ünde antibiyotiğin bulunduğunu kaydetti.

Tekin, bu yoğun tüketimin sonucu olarak da direnç oranlarının diğer ülkelere kıyasla yüksek olduğuna işaret ederek, direncin sadece hastanelerde değil, toplumda gelişen basit enfeksiyonların da tedavisini güçleştirdiğini aktardı.

Türkiye'de eczanelerde antibiyotiklerin reçetesiz verilmediğini ifade eden Tekin, bu gelişmenin gereksiz ve uygun olmayan antibiyotik kullanımını azaltmak için çok önemli bir basamak olduğunu, sadece direnç gelişimi açısından değil, ilaçların yan etkileri, yüksek maliyet gibi sıkıntıları azaltmak için önemli olduğunu vurguladı.

Tekin, "Ancak, muayene için gelen hastaların reçeteye antibiyotik yazmaları konusunda doktora talepte bulunmaları, hatta bazı durumlarda ısrarcı olmaları sonucunda antibiyotik yazılabilmektedir. Toplumda sık rastlanılan akut solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 80-90'ı virüslerden kaynaklanmaktadır. Antibiyotikler virüslere etki etmediği gibi, antibiyotiklere direnç gelişimini de artırabilirler. Ayrıca antibiyotikler ateş düşürücü değildir ve bağışıklık sistemini de güçlendirmezler. Üstelik gerçekten ilaca ihtiyaç yokken kullanılmaları zarar verici de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ