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16 Kasım 2019 Cumartesi 00:50:00 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:52:41

Antibiyotik etkili zerdeçal kürü

Bal ve zerdeçalla hazırlanan karışım, vücuttaki virüsleri yok eder. Grip ve soğuk algınlığını kısa sürede geçirir.

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık vererek iyileşmemizde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda baharatlar da bu konuda yardımcı oluyor. Zerdeçal, kendine has kokusu, lezzeti ve rengiyle olağanüstü tıbbi özelliklere sahiptir. Uzmanlar bu baharatla hazırlanan  karışımın, sindirim sistemini hızlandırıp, kötü bakterileri ve virüsleri yok ettiğini dile getiriyor. Ayurvedik, Hint ve Çin tıbbında uzun bir süre kullanılmış olan zerdeçaldan; solunum yolları, karaciğer hastalıkları, cilt problemleri, kas burkulmaları, kesikler, yaralar ve mide sorunları gibi çeşitli sağlık sorunları için güçlü bir doğal ilaç olarak yararlanılmıştır. Zerdeçalın ayrıca, alzheimer, sindirim, çeşitli enfeksiyon tipleri, iltihaplar ve kötü huylu tümörlerle ilgili sorunlara karşı da etkili olduğu kabul edilmiştir.

CURCUMİN SAYESİNDE FAYDALI
 Zerdeçal'ın bu kadar güçlü olmasını sağlayan, içeriğindeki curcumin maddesidir. Curcumin, antioksidanlarla doludur, mikroplarla savaşır ve enflamasyonu azaltır. Curcumin'in hücre zarına pozitif etkisi vardır. Düzenli tüketildiğinde kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önlenmesine yardımcı olur; etken maddesi olan kur kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir. LDL’yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Antioksiden ve anti-enflamatuvar etkileri sayesinde, yüksek kan basıncı ve inflamatuvar problemlerini kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Damarda kireçlenme, plak oluşumu ve kan pıhtısı oluşumunu engelleme özellikleriyle kalp krizi ve inme riskini azaltabilir. Kalp rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Diyabet tedavisinde etkilidir. İnsülin gibi görev alarak kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. Romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zerdeçalın safra kesesinin safra üretimini artırdığı ve böylece sindirimi rahatlattığı belirtilmektedir. Antidepresan özelliği olan zerdeçal sakinleşmenizi sağlar.

iLAÇ GiBi KARIŞIM
Bitkisel tedavi uzmanları antibiyotik etkili karışımı şu şekilde tarif ediyor: “Bir yemek kaşığı organik toz zerdeçalla 100 gram organik balı bir cam kavanoza koyun ve iyice karıştırın. Karışımı yutmadan önce ağzınızda iyice eritin. Bu karışımı içtiğiniz çay ve süte de ekleyebilirsiniz.”

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