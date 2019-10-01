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01 Ekim 2019 Salı 14:47:04 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 14:48:22

Anneler için 'Emzirme Danışmanlık Timi' geliyor

Çeşitli nedenlerle bebeklerini emziremeyen annelere, profesyonel sağlık çalışanları tarafından oluşturulan "Emzirme Danışmanlık Timi" ile 24 saat ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne sütünün çocuk gelişiminde çok önemli olduğuna işaret ederek, bunun birçok bilimsel çalışmayla kanıtlandığını söyledi. 

Anne sütünün çocuk sağlığının korunmasında eşsiz bir gıda olduğunu dile getiren Gülüm, özellikle ilk ayda bebeğin sadece anne sütü almasının önemine vurgu yaptı.

Gülüm, Sağlık Bakanlığı tarafından birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelere ulaşabilmek ve yardımcı olabilmek amacıyla yeni bir uygulamayı başlattıklarını ifade etti.

Gülüm, "Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı birimi tarafından Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, başkentte ikamet eden, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelere profesyonel sağlık çalışanları tarafından ücretsiz emzirme danışmanlığı hizmeti vermek için 17 kişilik bir Emzirme Danışmanlık Timi oluşturuldu." diye konuştu.

"Uygulama bugünden itibaren başlayacak"

Emzirme Danışmanlık Timi'ne "0552 959 76 96" numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceğini dile getiren Gülüm, şunları kaydetti:

"Emzirme Danışmanlık Timi'nin amacı, vatandaşa hizmetin ulaşılabilirlik düzeyini artırmak ve ücretsiz olarak anne sütü teşvikini artırmaktır. Ebe, hemşire, diyetisyen ve hekimlerden oluşan timimize, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelerimiz bu hat aracılığıyla istediği saatte ulaşabilecek. Uygulama bugünden itibaren başlayacak.

Ücretsiz olan hizmet kapsamında gerektiği takdirde 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarında çalışan emzirme danışmanlarına ve ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı aile hekimliklerinde bulunan Emzirme Danışmanlığı Uygulama Rehberlerine yönlendirme yapılacak, uygun görüldüğünde annelerin evlerine de gidilerek danışmanlık verilecek.

Bugünden itibaren Ankara içinde doğum yapan annelere telefonla mesaj gönderilecek, uygulama hakkında bilgi verilecek."

"Türkiye'de bir ilk"

Proje Koordinatörü hemşire Fatma Tapcı Sarıkaya da annelerin bu konuda sıkıntı yaşadıklarında, genellikle nereye başvuracaklarını bilmediklerini, annenin doğru bilgiye ulaşması ve gerektiğinde uygun yere yönlendirilmesi amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi. Sarıkaya, "Bu proje Türkiye'de bir ilk. Danışmanlık hizmetinin verilmesi için bir hat talep ettik. Bu hat aracılığıyla bizlere istedikleri zaman ulaşabilecekler." dedi.

Annelerin genellikle bebeği yanlış tutma, öz güven problemi, sütün yetersiz olacağı endişesi gibi nedenlerle bebeklerine süt veremediğini anlatan Sarıkaya, uygulamanın hayata geçmesiyle bu sorunların aşılmaya çalışılacağını belirtti.

"Çok güzel bir uygulama"

Yaklaşık 5 ay önce doğum yapan Kardelen Orhan da emzirmeyle ilgili sıkıntılar yaşadığını söyledi. Orhan, bebeğini, erken dünyaya geldiği için ilk zamanlarda emziremediğini ifade ederek, "Erken doğum olduğundan bebeğim memeyi almakta güçlük çekti. Buna çok üzüldüm ama bir şekilde anne sütünü verdik." diye konuştu.

Böyle bir projenin hayata geçmesinin hem anne hem de bebek için çok önemli olduğunu belirten Orhan, "Anne adayları için bu çok büyük bir kolaylık olacak. Anneler, aradıklarında hemen ulaşabilecekler ve yardım alabilecekler. Bence çok güzel bir uygulama." ifadesini kullandı.

(AA)

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