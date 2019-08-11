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11 Ağustos 2019 Pazar 16:18:40 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:19:36

Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen bebeğin tedavisi sürüyor

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Leo bebeğin tedavisine İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyor.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bebek cuma günü sabah İzmir'de bir özel hastanede doğmuş, fakat birkaç saat sonra genel durumu gayet iyiyken, anne emzirebilirken birkaç saat sonra genel durumunda bir bozulma olmuş, morarması başlamış. Bunun üzerine yapılan tetkiklerde bir kalp hastalığı olan büyük arter transpozisyonu tanısı almış" dedi.

"Büyük arter transpozisyonu kalpten çıkan en büyük vücuda kan dağıtan damarla akciğerlere kan taşıyan damarın ters olarak çıkmaları. Yani çıkmaları gereken karıncıktan değil yanlış karıncıklardan çıkmaları." bilgisini veren hatemi, şöyle devam etti: "Bu rahatsızlıkla maalesef İzmir’de veya başka bir merkezde yer bulamamışlar. Bize başvurdular biz de şartlarımız zorlayarak maalesef bizim de yoğun bakımımız da oldukça dolu ama ailenin mağduriyet yaşanmaması için kabul ettik. Bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde başından itibaren, aileye bu çocuğun hemen 12 saat içinde diyen de 3 gün içinde de ameliyat olması gerekir diyen gruplar olmuş. Ama bu öyle bir rahatsızlık değil. Normalde evet erken müdahale edilmesi gereken bir bebek ama böyle bir süre veremiyoruz. bizim tercihimiz 1 hafta 10 gün içinde bu çocukların doğumdan sonra kendilerine gelmeleri stabilize olmalarından sonra ameliyatı ideal şartlarda yapmak."

Şu an bebeğin durumunun iyi olduğunu belirten Hatemi, "Dün gece gelip ekokardiyografileri pediatrik kardiyolog tarafından çekildi ve tanı teyit edildi. Şu anda genel durumu iyi. Solunum cihazına bağlı. Bizim şu anki planımız çocuğu bu tabloda takip etmek, Perşembe gününden itibaren ameliyatı programlamak" diye konuştu.

Hatemi, aileyi de detaylı bu konu hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek. "Eğer çocuğun genel durumunda acil müdahale gerekliliği olursa zaten hastanemizdeki yoğun bakım, cerrahi ve anestezi ekipleri hazır. Yarım saat içinde bu çocuk ameliyata alınabilir. Ama dediğim gibi acil olarak müdahale etmeyi istemediğimiz bebekler bunlar. İdeal şartlarda müdahale etmek istiyoruz. Bunlar kritik ve ağır rahatsızlıklar, mortalite riski olan ameliyatlar yenidoğan döneminde. Tüm detaylarıyla aileyiyle konuştuk inşallah iyi bir şekilde, sağlığıyla bizden göndermeyi planlayacağız" şeklinde konuştu.

Leo bebeğin tedavisine ilişkin sosyal medyadaki spekülasyonlara da değinen Hatemi, şunları söyledi: "Tedavinin burada başlaması ile ilgili birkaç faktör var bu konuda. Birincisi yenidoğan kalp cerrahisi her merkezde yapılamıyor, bu bakımdan özellik arz ediyor. İkincisi gerçekten çocuk kalp cerrahisi yapan merkez sayısı yeterli olmasına rağmen oldukça yoğun çalışıyorlar, yoğun bakımları oldukça dolu. Beraberinde maalesef bayram tatili olması yani bunların hepsi üst üste gelince biraz zorlanıyor ekipler kabul etmekte bu hastaları.

Fakat sağlık bakanlığının kurduğu çok iyi bir ağ var gerçekten. Bu hastaya özel değil, sosyal medyada böyle bir infial veya stres ne demek isterseniz yaratılmasına karşı da değil, her hasta için. Gerçekten 112 sistemiyle Malatya’dan Van’dan Türkiye’nin her yerinden bize anında ulaşabiliyor hastalar. Eğer yerimiz varsa, hasta hakkında da detaylı bilgi aldıktan sonra direkt olarak uçakla, helikopterle sağlık bakanlığı bize bu hastaları ulaştırabiliyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Maalesef bayram dönemleri ve beraberinde kongre dönemleri bizi biraz daha sıkıştıran dönemler. Bunlar birazcık daha şanssız, birazcık daha yoğun dönemler."

LEO BEBEK

Cuma günü İzmir'de özel bir hastanede dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde kalp rahatsızlığı bulunduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilmiş. Aile, Leo adını verdikleri bebeğin durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yardım istemişti.

Dalgıç çiftinin yardım talebi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen Leo bebek buradan da ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

(AA)

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