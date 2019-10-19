Ambulans uçağın dört il arasındaki nakil maratonu

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapmak üzere Şanlıurfa'da hazır bekletilen ambulans uçağın dört il arasındaki 3 saat 20 dakikalık nakil maratonuyla, iki bebek ve iki çocuğun tedavisine kısa sürede başlanması sağlandı.

Sağlık Bakanlığının, Barış Pınarı Harekatı için sınır illerinde konuşlandırdığı ambulans uçak ve helikopterler, aynı zamanda bölgedeki tüm hastalara hizmet veriyor.

Dünyada sadece Türkiye'de bulunan 4 sedyeli ambulans uçak dört il arasında gerçekleşen nakil maratonunda, ilk olarak metabolik hastalığı bulunan 8 aylık bebek ve konjenital kalp hastası 2 günlük bebek için Şanlıurfa'dan havalandı.

Ambulans uçak ilk hastaları aldıktan sonra bu kez tüp patlaması sonucunda vücutlarında yanıklar oluşan 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş için Hatay'a iniş yaptı. Daha sonra Hatay'dan Ankara'ya doğru yola çıkan ambulans uçakta bulunan iki kardeş Ankara Şehir Hastanesi Yanık Merkezine, metabolik hastalığı bulunan 8 aylık bebek ise Gazi Üniversitesi Hastanesine ambulanslarla nakledildi.

Ankara'dan tekrar havalanan ambulans uçaktaki kalp hastası 2 günlük bebek ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine yatışının yapılması için İstanbul'a götürüldü.

Dört hastanın yaşadıkları yerlerden alınıp Ankara ve İstanbul'daki hastanelere nakledilme süreci 3 saat 20 dakikada gerçekleşti.

Uçuş personelinin yanı sıra doktor, acil tıp ve anestezi teknisyenlerinin bulunduğu ambulans uçak, ekip değişiminin ardından görev yeri Şanlıurfa'ya yönlendirildi.

(AA)