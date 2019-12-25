  • Bist 100
    113153
  • Dolar
    5,9496
  • Euro
    6,6071
  • Altın
    285,1330
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildiler Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildiler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ile o illere kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ile o illere kar ve sağanak uyarısı
Bir tek Emily Ratajkowski 'Hayır' dedi Bir tek Emily Ratajkowski 'Hayır' dedi
Rumları çıldırtacak gelişme! İHA ve SİHA üssünden sonra yeni adım Rumları çıldırtacak gelişme! İHA ve SİHA üssünden sonra yeni adım
Hatalı basım eski 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor Hatalı basım eski 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor
Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı
Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları sözleşmeli personel alacak Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları sözleşmeli personel alacak
Dost ve müttefik devletlere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi Dost ve müttefik devletlere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi
İzmir'de servis bakım alanında yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi İzmir'de servis bakım alanında yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı
The Guardian: Yüzlerce Sudanlı paralı asker Hafter güçlerine katıldı The Guardian: Yüzlerce Sudanlı paralı asker Hafter güçlerine katıldı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla üniversitelerde yeni enstitü ve fakülteler kuruldu Başkan Erdoğan'ın imzasıyla üniversitelerde yeni enstitü ve fakülteler kuruldu
Altın baharat Zerdeçal Altın baharat Zerdeçal
Rap'çiler düet için sırada Rap'çiler düet için sırada
Işın Karaca'dan ışın hızıyla aşk! Işın Karaca'dan ışın hızıyla aşk!
Hande'yi kızdıracak görüntü Hande'yi kızdıracak görüntü
Yardımsever güzel oyuncu Eda Ece Yardımsever güzel oyuncu Eda Ece
Fahriye Evcen'den romantik kutlama Fahriye Evcen'den romantik kutlama
Utandıran manzara Utandıran manzara
Aynalar yerli yerinde! Milli otoda ışık göründü Aynalar yerli yerinde! Milli otoda ışık göründü
Enerji belgesinde son gün fırsatçılığı Enerji belgesinde son gün fırsatçılığı
Ucuz konuta 5 kat talep Ucuz konuta 5 kat talep
Emekliye 452 TL Emekliye 452 TL

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 01:28:05

Altın baharat Zerdeçal

Zerdeçal, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere alzheimer, kanser ve diyabete karşı iyileştirici etki gösteriyor.

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık vererek iyileşmemizde önemli rol oynar. Aynı zamanda baharatlar da bu konuda yardımcı olur. Zerdeçal, kendine has kokusu, lezzeti ve rengiyle iyileştirici etkilere sahiptir. Ayurvedik, Hint ve Çin tıbbında uzun bir süre kullanılmış olan zerdeçaldan; solunum yolları, karaciğer hastalıkları, cilt problemleri, kas burkulmaları, kesikler, yaralar ve mide rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık sorunları için güçlü bir doğal ilaç olarak yararlanılmıştır. Zerdeçalın ayrıca, alzheimer, sindirim, çeşitli enfeksiyon tipleri, iltihaplar ve kötü huylu tümörlerle ilgili sorunlara karşı da etkili olduğu kabul edilmiştir.

CURCUMİN SAYESİNDE FAYDALI

Zerdeçalın bu kadar güçlü olmasını sağlayan, içeriğindeki curcumin maddesidir. Curcumin, antioksidan deposudur, mikroplarla savaşır ve enflamasyonu azaltır. Düzenli tüketildiğinde kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önlenmesine yardımcı olur; etken maddesi olan curcumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir. LDL’yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

HÜCRELERİ YENİLER

Kanserin doğal yollarla tedavi edilmesi aşamasında ilk akla gelen zerdeçaldır. Kanserli hücrelerle mücadele ederek hücre yenilenmesini hızlı bir şekilde destekleyen zerdeçal prostat, kolon ve meme kanseri gibi ülkemizde de sık sık görülmekte olan kanser türleriyle mücadele edilmesini sağlayan en etkili ve en doğal yöntemlerden biridir. Zerdeçal orta düzey diyabet sorunlarını da giderir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ