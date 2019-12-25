Altın baharat Zerdeçal

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık vererek iyileşmemizde önemli rol oynar. Aynı zamanda baharatlar da bu konuda yardımcı olur. Zerdeçal, kendine has kokusu, lezzeti ve rengiyle iyileştirici etkilere sahiptir. Ayurvedik, Hint ve Çin tıbbında uzun bir süre kullanılmış olan zerdeçaldan; solunum yolları, karaciğer hastalıkları, cilt problemleri, kas burkulmaları, kesikler, yaralar ve mide rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık sorunları için güçlü bir doğal ilaç olarak yararlanılmıştır. Zerdeçalın ayrıca, alzheimer, sindirim, çeşitli enfeksiyon tipleri, iltihaplar ve kötü huylu tümörlerle ilgili sorunlara karşı da etkili olduğu kabul edilmiştir.

CURCUMİN SAYESİNDE FAYDALI

Zerdeçalın bu kadar güçlü olmasını sağlayan, içeriğindeki curcumin maddesidir. Curcumin, antioksidan deposudur, mikroplarla savaşır ve enflamasyonu azaltır. Düzenli tüketildiğinde kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önlenmesine yardımcı olur; etken maddesi olan curcumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir. LDL’yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

HÜCRELERİ YENİLER

Kanserin doğal yollarla tedavi edilmesi aşamasında ilk akla gelen zerdeçaldır. Kanserli hücrelerle mücadele ederek hücre yenilenmesini hızlı bir şekilde destekleyen zerdeçal prostat, kolon ve meme kanseri gibi ülkemizde de sık sık görülmekte olan kanser türleriyle mücadele edilmesini sağlayan en etkili ve en doğal yöntemlerden biridir. Zerdeçal orta düzey diyabet sorunlarını da giderir.