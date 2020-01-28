Aksaray’da panik! 9'u Çinli 12 kişi hastaneye kaldırıldı

  • Bist 100
    120898
  • Dolar
    5,9441
  • Euro
    6,5494
  • Altın
    302,4480
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' itirafı: hata yaptık Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' itirafı: hata yaptık
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi burada BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi burada
Gri Liste'de aranan kadın terörist, Uzman Çavuş Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı Gri Liste'de aranan kadın terörist, Uzman Çavuş Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamıştı: Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim ama çok sevindim Başkan Erdoğan, Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamıştı: Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim ama çok sevindim
Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi
Körfez'de Doğu Akdeniz rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar Körfez'de Doğu Akdeniz rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar
İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı
İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı
Paylaşımlar gerçeği ortaya çıkardı: Ekrem İmamoğlu 'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı! Paylaşımlar gerçeği ortaya çıkardı: Ekrem İmamoğlu 'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
Almanya'da yeni tip koronavirüs vakası! İlk kez tespit edildi Almanya'da yeni tip koronavirüs vakası! İlk kez tespit edildi
Kanal İstanbul için rant ittifakı! CHP, İYİ Parti ve HDP yine bir arada Kanal İstanbul için rant ittifakı! CHP, İYİ Parti ve HDP yine bir arada
Emekliye 2 bin TL! Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye 2 bin TL! Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
ABD'den İdlib'deki saldırılar dolayısıyla Rusya, İran ve Esed rejimine kınama ABD'den İdlib'deki saldırılar dolayısıyla Rusya, İran ve Esed rejimine kınama
Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat!
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı! Deprem vergisinin nereye harcandığı belli oldu Herkesin merak ettiği sorunun cevabı! Deprem vergisinin nereye harcandığı belli oldu
Piyasaların korona ile imtihanı! Piyasaların korona ile imtihanı!
Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya çok önemli için KOSGEB açıklaması Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya çok önemli için KOSGEB açıklaması
Aksaray’da panik! 9'u Çinli 12 kişi hastaneye kaldırıldı Aksaray’da panik! 9'u Çinli 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Araç sahiplerine müjde! Çifte indirim geldi Araç sahiplerine müjde! Çifte indirim geldi
Şirketlerimize Libya’dan yatırım daveti! Şirketlerimize Libya’dan yatırım daveti!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 07:49:52 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 07:51:25

Aksaray’da panik! 9'u Çinli 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray’da 9’u Çinli işçi 3’ü Türk 12 kişi koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi.

Sağlık Müdürlüğü’de Koronavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti. 

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 9'u Çinli 12 kişinin corona virüsü şüphesiyle müşahede altına alındığı yönünündeki haberlerle ilgili, "Birçok tezvirat yapılıyor. Bu anlamda bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Deprem bölgesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Koca, "Şu ana kadar kesin corona virüsü tanısı alan hiçbir hastamız olmadı" dedi. 

"ŞU AN CORONA VİRÜSÜ DENME DURUMU YOK"

Aksaray'da corona virüsü şüphesiyle 9'u Çinli 12 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlere de değinen Sağlık Bakanı şunları söyledi: "Aksaray'da gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı ama vakanın şu an corona virüs denme durumu yok.

Özellikle daha çok Çin'den gelen klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, takip sonrası giderek genel durumun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetmezliğinini geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalınabiliyor.

"HASTANIN GENEL DURUMU İYİ"

Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu, herhangi bir solunum problemi olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Birçok tezvirat yapılıyor. Bu anlamda bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum.

Bir iki gün içerisinde testin sonucu çıktığında da bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizden emin olun."

Bakan Koca, Aksaray'da 9'u Çinli 12 kişinin hasta olmadığını, sadece 1 Çinli turistin ishal ve ateş yakınmasının olduğunu, genel durumunun kötü olmadığını, Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu nedeniyle takibinin yapıldığını, birkaç gün içinde test sonucuna göre tedavisinin devam edeceğini dile getirdi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ