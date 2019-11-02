  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere'de gençler arasında intihar yaygınlaşıyor İngiltere'de gençler arasında intihar yaygınlaşıyor
Afganistan'daki gece baskınları halkın hayatını kabusa çeviriyor Afganistan'daki gece baskınları halkın hayatını kabusa çeviriyor
Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: AK Parti siyaseti yeni bir döneme giriyor AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: AK Parti siyaseti yeni bir döneme giriyor
İzmir'de su borusu patladı, denizin rengi böyle değişti İzmir'de su borusu patladı, denizin rengi böyle değişti
Palandöken'de kartpostallık manzara Palandöken'de kartpostallık manzara
Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem
ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor
Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
'Balfour Deklarasyonu' 102. yılında Gazze'de protesto edildi 'Balfour Deklarasyonu' 102. yılında Gazze'de protesto edildi
ABD'li askerler Suriye'nin kuzeyine geri geliyor! ABD'li askerler Suriye'nin kuzeyine geri geliyor!
12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi 6 Kasım'da başlıyor 12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi 6 Kasım'da başlıyor
TMO mısır satış fiyatını açıkladı TMO mısır satış fiyatını açıkladı
Manchester United'a bir darbe de Bournemouth'dan Manchester United'a bir darbe de Bournemouth'dan
Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor
Emenike Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı Emenike Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı
MSB: 13 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınıyoruz MSB: 13 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınıyoruz
Şehir hastanesinde geleneksel tedavi tıpla buluşturuluyor Şehir hastanesinde geleneksel tedavi tıpla buluşturuluyor
'Gökyüzünden Türkiye' 3 dilde İstanbul Kitap Fuarı'nda 'Gökyüzünden Türkiye' 3 dilde İstanbul Kitap Fuarı'nda
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı
'Tarihi konaklar' gönüllü öğrencilerin çalışmaları ile parıldayacak 'Tarihi konaklar' gönüllü öğrencilerin çalışmaları ile parıldayacak
Suriyeli Kürtler, PKK'nın bölgelerinden çıkmasını istiyor Suriyeli Kürtler, PKK'nın bölgelerinden çıkmasını istiyor
Mumya filmi konusu ne? Mumya (The Mummy) filmi oyuncuları kimler? Mumya filmi konusu ne? Mumya (The Mummy) filmi oyuncuları kimler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Kasım 2019 Cumartesi 17:22:53 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:23:38

Akciğer kanseri görülme sıklığı hem dünyada hem de Türkiye'de artıyor

Dünya genelinde geçen yıl 2 milyon 900 bin kişinin tanı aldığı akciğer kanseri Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü.

Geçen yıl dünya genelinde 2 milyon 900 bin kişinin tanı aldığı akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğuna dikkati çeken uzmanlara göre sigara bıraktırma konusundaki desteklerin sürdürülmesi, mesleki ve çevresel maruziyetlerin ortadan kaldırılması bundan korunmada büyük önem taşıyor.

Türk Toraks Derneği tarafından bir otelde, Güz Sempozyumu düzenlendi.

İki gün sürecek sempozyumda, "Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri", "Dünyada ve Türkiye'de Akciğer Kanseri Riskinde Değişim", "Tütün ve Yeni Tütün Ürünlerinin Etkisi", "İklim Krizi Gıda ve Su Odağında Akciğerlerde Kanser Riski Oluşturur mu?", "Akciğer Kanseri Tanısında Yenilikler" gibi konu başlıkları ele alındı.

Dernek üyesi ve sempozyum eş başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin, tüm dünyada en sık görülen kanser olduğunu, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Dünya genelinde 2018 yılında 2 milyon 900 bin kişinin akciğer kanseri tanısı aldığı, 1 milyon 76 bin kişinin de bu nedenle yaşamını yitirdiği bilgisini veren Göksel, "Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre, akciğer kanseri ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türü. Tüm yaş grupları için erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 21'i akciğer kanseridir. Akciğer kanseri kadınlarda en sık görülen 5. kanser türüdür. Türkiye'de de dünyada olduğu gibi akciğer kanseri artış göstermekte, kadınlarda da görülme sıklığı artmaktadır." diye konuştu.

"Başarılı tedavi yönteminde birçok ilaç kullanım izni aldı"

Dernek üyesi ve sempozyum eş başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik de akciğer kanseri için en önemli risk faktörünün sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu vurguladı.

Akciğer kanserinin ortaya çıkmasında pasif sigara içiciliğinin de aktif içicilik kadar rol oynadığının altını çizen Çelik, sigara dışında çevresel ve mesleki maruziyetler ile hava kirliliğinin, diğer önemli risk faktörleri olduğunu ifade etti.

Çelik, akciğer kanserli hastaların büyük bölümüne, hastalık başlarda herhangi yakınmaya neden olmadığı için ileri evrede tanı konabildiğini belirtti.

Akciğer kanserinde sık görülen yakınmaların nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam çıkarma, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı olduğuna dikkati çeken Çelik, sigara kullananların, bu yakınmalar ortaya çıktığında göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Çelik, akciğer kanseri tedavisinde tanı ve tedavide önemli gelişmeler olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Yakın bir zamana kadar, akciğer kanseri tedavisi, hastalığın evresine göre cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi seçeneklerinin tek veya farklı kombinasyonlarda uygulanmasını içeriyordu. Son yıllarda tedavideki gelişmeler sonucunda hastanın sahip olduğu bazı genetik özellikler özellikle ileri evre hastalarda kişiye özel tedavilerin (hedefe yönelik akıllı ilaçlar) uygulanmasına olanak sağlandı.

Akciğer kanseri tedavisindeki son gelişme immünoterapidir. Bağışıklık sistemimizi kanserle aktif mücadele etmesi için uyaran bu tedavi yöntemi halen üzerinde en çok çalışılan konulardandır. Bu başarılı tedavi yönteminde birçok ilaç kullanım izin almıştır. Ülkemizde de kullanım izni almış bazı ilaçlar henüz geri ödeme kapsamına girmemiştir."

Akciğer kanserinden korunmanın büyük oranda mümkün olduğuna değinen Çelik, "Akciğer kanserinin önlenmesinde sigara ve tütün ürünleriyle mücadele önemli rol oynamaktadır. Sigara bıraktırma konusundaki desteklerin ve alınacak önlemlerin artırılarak sürdürülmesi, mesleki ve çevresel maruziyetlerin ortadan kaldırılması akciğer kanserinden korunmada esastır." vurgusu yaptı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ