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29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 01:08:27

Ağrının ilacı mürver

İçinde bol miktarda vitamin barındıran mürver, bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı kısa sürede geçiriyor. Vücut direncini artırarak hastalıklara karşı kalkan oluyor.

Hanımeligiller familyasına ait olan mürver; patlangıç, mindiraç, sultanotu, telligelin, mındar ağ, melesir, kara mürver gibi farklı isimlerle de anılıyor. İngilizce çiçeğine ''elderflower'', meyvesine ise ''elderberry'' deniliyor. Çok yıllık çiçekli bir bitki olan mürver, mavi, bordo ve siyaha kaçan bordo renklerinde de meyvelere sahip olabiliyor. Bu meyvelerin tadı hafif mayhoş, hafif de tatlıdır. Mürver ağacının mevsimi geldiğinde açan beyaz ya da sarıya kaçan beyaz renklerde şahane çiçekleri oluyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Bu çiçeklerden, çaydan tutun şerbete, kremden dondurmaya kadar birçok farklı şey yapılabiliyor. Binbir derde de deva oluyor. Özellikle mürver meyvesinden ve çiçeğinden yapılan şerbetler, emziren annelerin sütünün artmasına yardımcı oluyor. Mide hastalıklarında ya da ağrılarında mürver meyvesi ve çiçeği, ağrı kesici özellik taşıdığı için kullanılır. Ağrıların geçmesine yardımcı olurken, hastalıkların tedavisine de destek olur. Kabuklarının kaynatılarak düzenli ve belli miktarlarda içilmesi sonucunda kabızlık şikayetlerini azaltabiliyor ve bağırsak hareketlerinin daha düzenli olmasına yardımcı oluyor.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

İçinde bulunan A, C ve B vitaminleri sayesinde, bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıkları daha kolay atlatmaya, daha zor yakalanmaya yardımcı oluyor. İdrar söktürücü ve terletici özelliği olduğu için ateşli hastalıklarda, grip, zatürree gibi hastalıklarda kullanılıyor. Düzenli kullanımda, yağ yakımı ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Mürverin yaprakları ciltteki açık ve derin yaraların hızlı iyileşmesini sağlar.

REÇELİ DE YAPILIYOR

Mürverin meyvesi ezilerek reçel yapımında kullanılır. Tatlılarınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu reçeller, mayhoş tadıyla farklı bir aroma verir. Bitkinin meyvelerinden çay ve özellikle boğaz ağrılarına iyi gelebilen şuruplar elde ediliyor. Çiçeklerinden şerbet ve çay yapılır. Süsleme amaçlı ya da sütlü tatlıların özellikle de dondurmaların içinde farklı bir aroma olarak da kullanılabiliyor. Çiçekleri balla ve limonla tatlandırılarak da içilebilir. Ağacının kabukları kaynatılarak tüketilir. Yaprakları da lapası yapılarak cilt yaralarının üzerine uygulanabiliyor. Onlarca şifasının yanında gereğinden fazla tüketildiğinde zehirlenme, ishal gibi durumlar yaşanabilir. Bu nedenle belli miktarlarda ve belli aralıkla tüketmek gerekir.

EV YAPIMI ŞURUP

Malzemeler: ÜÇ kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver, 4 bardak su, 2 kaşık zencefil kökü, bir tatlı kaşığı toz tarçın, yarım tatlı kaşığı karanfil tozu, bir çay bardağı bal.

Yapılışı: Orta boy bir tencerenin içine mürver, su, karanfil ve tarçını eklemekle başlayın. Karışım bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak tencerenin kapağını açın. Bu şekilde suyun buharlaşarak yarıya kadar inmesini bekleyin. 45 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı süzün ve balı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karışımı kavanozlara doldurarak çok sıcak olmayan bir ortamda saklayın.

 Kullanımı: Şuruptan haftada 2 ya da 3 kez birer kaşık almak ve ardından bir bardak ılık su içmek gerekir. Mürver şurubunu yetişkinler bir çorba kaşığı, çocuklar ise bir tatlı kaşığı olarak tüketmelidir. Fakat ciddi bir rahatsızlığı olanların, bu şurubu uygulamadan önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.

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