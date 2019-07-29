Ağrı kesici çorba 

Patates gibi toprak altında büyüyen yerelmasının sağlık açısından birçok faydası bulunur. Tadı turpa benzeyen yerelması, zeytinyağlı yemeklerde, et yemekleri ve salatalarda tüketilebilir. İçeriğinde nişasta ve zararlı maddeler bulundurmayan bu yiyeceğin sağlık açısından birçok faydası vardır. Bitkisel tedavi uzmanları, özellikle 40 yaşın üzerinde olanlara bol bol bu besinden tüketmesini öneriyor. Çünkü içerdiği bol miktardaki fosfor sayesinde kemik erimesini önleyerek güçlü yapılarını korumasını sağlar. Öte yandan içinde bulunan yüksek oranda demir kansızlığı da önler. Yiyeceğiniz bir porsiyon yerelmasından yaklaşık olarak 13 mg demir alabilirsiniz. İçerdiği vitamin ve mineraller, kan şekerinin doğal olarak düşmesine etki eder. Bu yüzden şeker hastaları yine de bir uzmana danışarak sıklıkla yiyebilir.

Sindirimi düzenler

Yerelmasında birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunan “inülin” maddesi bulunur. Bu maddenin bağırsaklar üzerinde önemli fetkisi vardır. Özellikle kolon kanserine karşı büyük koruma sağlar. Potasyum bakımından zengin olduğundan kalp damar hastalıklarından korur, kalp ritmi düzensizliklerine olumlu etki eder. Yüksek oranda B ve C vitamini içerir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Cildi güzelleştirir ve daha parlak, güzel bir görünüm kazandırır. Böbreklerin safranın ve pankreasın düzenli çalışmasını sağlar. Romatizma, mafsal ve ngut ağrılarını hafifletir.

Yapımı çok kolay

250 gram yerelması, bir adet orta boy patates, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 5 su bardağı su, 10 dal dereotu, tuz.

Yapılışı: Kabukları soyulmuş ve iri doğranmış yerelmasıyla patatesi tencereye alın. Zeytinyağı, sarımsak ve su ilave edin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonra blender'dan geçirin ve tekrar tencereye alın. Kıyılmış dereotuyla tuz ekleyin. Kaynatın, dilerseniz limon ilave edin.

Çiğ ve pişmiş yenir

Yerelmasının kabukları patates gibi soyularak çiğ olarak yenebilir. Özellikle şeker hastalığı olanların yerelmasını çiğ olarak tüketmesi önerilmektedir. Suyu çıkarılıp içilebileceği gibi, patates gibi kızartılması ya da tuzlu suda kaynatılarak, pişirilerek tüketilmesi de mümkündür. Dilerseniz salatalarınıza doğrayıp ya da rendeleyip yemeniz de mümkün. Yerelması kökleri haşlanıp yemeği yapılabilir. Yine soğan, havuç ve patatesle birlikte zeytinyağı konularak normal yemeği de yapılabilir.