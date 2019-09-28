Ağrı dindiren karanfil yağı

Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil yağı, cilt sorunları, diş ağrısı, hazımsızlık, öksürük, astım, baş ağrısı ve stres gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır. En önemli ve yaygın kullanımı baş ve diş ağrıları içindir. Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğundan, ağrıyı hafifletmeye ve gidermeye yardımcı olur. İçerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrı kesici etkisi vardır. İltihaplı hastalıklar sonucu ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için, bir çay bardağına 3 damla karanfil yağı damlatıp içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı badem veya hindistancevizi yağı ve 2-3 damla karanfil yağını karıştırın.

Alnınıza masaj yaparak bu karışımı uygulayın. Anında baş ağrısını hafifletecektir. En etkili olduğu alan, ağız ve diş sağlığıdır. Aftlara, ağız içi enfeksiyonlara, diş çürüklerine ve ağız içi kokusuna birebirdir. Bir çay bardağına 5 damla karanfil yağı damlatın. 5 dakika boyunca gargara yaparak kullanabilirsiniz.