Ağrı dindiren bitkisel şurup

Mürver olarak da bilinen sultanotuyla hazırlanan ev yapımı şurup ağrıları dindiriyor. Çiçekli bir bitki olan sultanotu, mavi, bordo ve siyaha kaçan bordo renklerinde meyvelere sahip olabiliyor. Bu meyvelerin tadı hafif mayhoş, hafif de tatlıdır. Bu çiçeklerden, çaydan tutun şerbete, kremadan dondurmaya kadar birçok farklı şey yapılabiliyor. Binbir derde de deva oluyor. Özellikle sultanotu meyvesinden ve çiçeğinden yapılan şerbetler, emziren annelerin sütünün artmasına yardımcı oluyor. Mide hastalıklarında ya da mide ağrılarında meyvesi ve çiçeği, ağrı kesici özellik taşıdığı için kullanılıyor. Ağrıların geçmesine yardımcı olurken, hastalıkların tedavisine de destek oluyor. Kabuklarının kaynatılarak düzenli ve belli miktarlarda içilmesi sonucu, kabızlık şikayetlerini azaltabiliyor ve bağırsak hareketlerinin daha düzenli olmasına yardımcı oluyor.

İdrar söktürücü etkisi var

İçinde bulunan A, C ve B vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıkları daha kolay atlatmaya, daha zor yakalanmaya yardımcı oluyor. İdrar söktürücü ve terletici özelliği olduğu için ateşli hastalıklarda, grip, zatürree gibi hastalıklarda kullanılıyor. Düzenli kullanımda yağ yakımına ve kilo vermeye destek oluyor. Yaprakları, ciltteki açık ve derin yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Limonla tatlandırılabilir

Meyvesi ezilerek reçel yapımında kullanılır. Tatlılarını içinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bu reçeller, mayhoş tadıyla farklı bir aroma verir. Bitkinin meyvelerinden çay ve özellikle boğaz ağrılarına iyi gelebilen şuruplar elde ediliyor. Çiçeklerinden şerbet ve çay yapılır. Süsleme amaçlı kullanılıyor, sütlü tatlıların özellikle de dondurmaların içinde farklı bir aroma olarak da kullanılabiliyor. Çiçekleri balla ve limonla tatlandırılarak da içilebilir. Ağacının kabukları kaynatılarak tüketiliyor. Yaprakları da lapası yapılarak cilt yaralarının üzerine uygulanabiliyor.

ÜZERİNE ILIK SU İÇİLMELİ

Ağrı kesici doğal şurup için, “3 kahve fincanı siyah kurutulmuş sultanotu, 4 bardak su, 2 kaşık zencefil kökü, bir tatlı kaşığı toz tarçın, yarım tatlı kaşığı karanfil tozu, bir çay bardağı bal” gerekiyor. Beslenme uzmanları doğal şurubun hazırlanışını şu şekilde tarif ediyor: Orta boy bir tencerenin içine sultanotu, su, karanfil ve tarçını ekleyin. Karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak tencerenin kapağını açın. Bu şekilde suyun buharlaşarak yarıya kadar inmesini bekleyin. 45 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı süzün ve bal, ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karışımı kavanozlara doldurarak çok sıcak olmayan bir ortamda saklayın. Şuruptan haftada 2 ya da 3 kez birer kaşık almak ve ardından bir bardak ılık su içmek gerekiyor. şurubu yetişkinler bir çorba kaşığı, çocuklar ise bir tatlı kaşığı olarak tüketmelidir.