Ağız yaralarını geçiren adaçaylı gargara

En sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri, ağızda oluşan yara ve aftlardır. Konuşma, yutkunma ve çiğneme gibi hareketler esnasında zorluğa neden olan ağız yaraları, bazen birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşen küçük çizikler şeklinde olabilirken, bazen iltihaplanarak aft adı verilen ağrılı yaralara dönüşebilir. Tedavide genellikle doğal yöntemler, gargaralar ve bazı durumlarda da antibiyotiklerden yararlanılabilir. Ağız yaralarının tedavisinde öncelikle yaraların oluşum sebebinin iyi araştırılması gerekir. Ağız yarası sorunu eğer kişide sürekli olarak tekrarlayan bir durum ise önemli hastalıkların belirtisi olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ağız içinde yara ve aft problemi olan kişiler mutlaka diş hekimi kontrolünden geçmeli, eğer bu durum tedaviye rağmen düzenli olarak tekrar ediyorsa, vücutta olası farklı hastalıklara yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Bitkisel tedavi uzmanları ağız yaralarını geçiren gargara olarak şunu öneriyor. Adaçayı, yeşil çay ve karanfilden birer tatlı kaşığı cam bir kaseye koyup, üzerine kaynar su ilave edin. 10 dakika demledikten sonra gargaranız hazır hale gelir. Elde ettiğiniz karışım bitkisel bir gargaradır. Her gün taze olarak hazırlamanız daha faydalı olur.

PAPATYA ÇAYINI DENEYİN

Ağız yaralarını geçirmek için kullanılan adaçayı, yeşil çay ve karanfil dışında kantaron yağı, ve papatya çayı da yaraları geçiriyor. Doğal kantaron yağı uzmanlar tarafından önerilen en etkili yöntemlerden biridir. Bunun dışında papatya çayıyla yapılan gargara da etkilidir. Dikkat etmeniz gereken nokta kesinlikle sıcak olmamasıdır.