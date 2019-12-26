Ağız kokusuna çemen otu

Ağız kokusu, gerek kişinin kendisini gerekse çevresindekileri oldukça rahatsız eden bir durumdur. Çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilen ağız kokusu genellikle dişeti hastalıkları ve çürükler nedeniyle oluşur. Ancak ağız kokusunun birçok hastalığın habercisi niteliğinde olabileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca sigara kullanımı, sinüzit, yetersiz ağız temizliği ve hazımsızlık gibi faktökler de kokuya yol açabilir.

NANE VE ZENCEFİL

Uluslararası Ağız Sağlığı Örgütü’nün yaptığı araştırmada ağız kokusu problemlerinin yüzde 85’inin yetersiz ağız ve diş temizliğinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Buna bağlı olarak dişlerin düzenli fırçalanması ve ağız temizliğine dikkat edilmesi önerilmektedir. Bu sayede ağız kokusu problemini önemli oranda azaltabilirsiniz. Ancak her zaman için bu sebep geçerli olmayabilir. Bu nedenle aldığınız tüm önlemlere rağmen ağız kokusu probleminde herhangi bir azalma göremiyorsanız, bitkisel yöntemlerden de faydalanabilirsiniz. Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule, kişniş ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde kokunun önüne geçer.

BİR ÇAY KAŞIĞI

Bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltırken bitkisel tedavi uzmanları, özellikle 'çemen otu tohumu'nu tavsiye ediyor. Solunum yoluyla ilgili gelişen hastalıklarda tedavi edici özelliği olan çemenotu tohumu ağız kokusuna karşı da kullanılır. Yarım litre suyun içine bir çay kaşığı çemen otu tohumu ilave edilerek 20 dakika kaynatılır. Elde edilen çay, bal eklenerek içildiğinde ağız kokusundan kurtulmak mümkün olur.