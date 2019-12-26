Ağız kokusuna çemen otu

  • Bist 100
    113736
  • Dolar
    5,9390
  • Euro
    6,5907
  • Altın
    286,0250
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
VAR kayıtları açıklanacak mı? IFAB ve TFF'den açıklama... VAR kayıtları açıklanacak mı? IFAB ve TFF'den açıklama...
Adana'da hayat felç! Adana'da hayat felç!
2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor
Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var
Galatasaray'a 4 Ocak'ta 5 yeni yıldız katılıyor Galatasaray'a 4 Ocak'ta 5 yeni yıldız katılıyor
Abdullah Avcı'dan futbolculara: 'İşinize konsantre olun' Abdullah Avcı'dan futbolculara: 'İşinize konsantre olun'
MHK'den Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kararı MHK'den Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kararı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ocak'ta geliyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Ocak'ta geliyor
Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar... Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
Mahrem İmam’dan bomba itiraf!. Adil Öksüz "Timsah" kod adıyla MİT personeli yapılmış! Mahrem İmam’dan bomba itiraf!. Adil Öksüz "Timsah" kod adıyla MİT personeli yapılmış!
Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'a geliyor Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'a geliyor
Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar... Ailesinin yanında yürürken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı! İşte o anlar...
Badou Ndiaye Trabzonspor'a imzayı attı Badou Ndiaye Trabzonspor'a imzayı attı
Galatasaray'da rota Nazım Sangare'ye döndü Galatasaray'da rota Nazım Sangare'ye döndü
Fenerbahçe Kruse'nin alternatifini Brezilya'da buldu Fenerbahçe Kruse'nin alternatifini Brezilya'da buldu
Yaşar Alptekin, setlere geri dönmeye karar verdi Yaşar Alptekin, setlere geri dönmeye karar verdi
OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı
Dev otomobil firması yeni modellerde direksiyonları kaldırıyor Dev otomobil firması yeni modellerde direksiyonları kaldırıyor
Netanyahu'dan Putin itirafı: Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi Netanyahu'dan Putin itirafı: Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi
Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor! Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor!
Dolar kritik seviyenin hemen altında Dolar kritik seviyenin hemen altında
2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?
Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü? Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 22:14:46

Ağız kokusuna çemen otu

Dişlerinizi düzenli fırçalamanıza rağmen ağız kokusunu geçiremiyorsanız, 'çemen otu tohumu'derdinize deva olacak.

Ağız kokusu, gerek kişinin kendisini gerekse çevresindekileri oldukça rahatsız eden bir durumdur. Çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilen ağız kokusu genellikle dişeti hastalıkları ve çürükler nedeniyle oluşur. Ancak ağız kokusunun birçok hastalığın habercisi niteliğinde olabileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca sigara kullanımı, sinüzit, yetersiz ağız temizliği ve hazımsızlık gibi faktökler de kokuya yol açabilir.

NANE VE ZENCEFİL

Uluslararası Ağız Sağlığı Örgütü’nün yaptığı araştırmada ağız kokusu problemlerinin yüzde 85’inin yetersiz ağız ve diş temizliğinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Buna bağlı olarak dişlerin düzenli fırçalanması ve ağız temizliğine dikkat edilmesi önerilmektedir. Bu sayede ağız kokusu problemini önemli oranda azaltabilirsiniz. Ancak her zaman için bu sebep geçerli olmayabilir. Bu nedenle aldığınız tüm önlemlere rağmen ağız kokusu probleminde herhangi bir azalma göremiyorsanız, bitkisel yöntemlerden de faydalanabilirsiniz. Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule, kişniş ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde kokunun önüne geçer.

BİR ÇAY KAŞIĞI

Bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltırken bitkisel tedavi uzmanları, özellikle 'çemen otu tohumu'nu tavsiye ediyor. Solunum yoluyla ilgili gelişen hastalıklarda tedavi edici özelliği olan çemenotu tohumu ağız kokusuna karşı da kullanılır. Yarım litre suyun içine bir çay kaşığı çemen otu tohumu ilave edilerek 20 dakika kaynatılır. Elde edilen çay, bal eklenerek içildiğinde ağız kokusundan kurtulmak mümkün olur.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ