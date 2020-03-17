Adana'da koronavirüs alarmı! Otobüsten indirip gözlem altına aldılar
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeleri yaşanıyor. Adana'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Irak'ta işçi olarak çalışan 3 Türk vatandaşı, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi.
Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu. 3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi.
OTOBÜSTEN İNDİRİLİP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.
(DHA)
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