Acai çileği kalbi koruyor

Orta ve Güney Amerika'ya özgü palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği adeta bir şifa kaynağıdır. Marketlerde dondurulmuşu, aktarlarda da tozu bulunabilen bu çileğin, yapısında bulunan antioksidan maddeler (antosiyaninler, flavonoidler vd.) birçok enerji içeceklerinin vücudumuzda yaratmış olduğu etkiden çok daha iyisini ve daha sağlıklısını tek başına sağlayabilmektedir. Acai çileği vücuda enerji vermesine karşın şeker oranı düşük bir gıda maddesidir ve bu enerji şekerden gelmez.

BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Kalbin, vücudun tamamına sağlıklı ve düzenli bir şekilde kan pompalamasına yardımcı olur, vücudun tüm hücrelerinin zararlı toksin maddelerden temizlenmesinde etkin rol oynar. Böylece vücut yorgunluğunun giderilmesi ve bireyin kendini daha enerjik hissetmesini sağlar. A, B, C, E vitamini, Omega 3, Omega 6, Omega 9, demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor, manganez, magnezyum, çinko, bakır gibi bileşenleri içeriğinde barındıran acai çileği oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Lif bakımından da zengin olan meyve türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle sık olarak tüketilmesi önerilmektedir.

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

İçerdiği antioksidan maddeler (antosiyaninler, flavonoidler vd.) sayesinde damar çeperinde meydana gelen tıkanıklıkların ve kanın pıhtılaşmasının önlenmesinde oldukça etkilidir. Damar sağlığı üzerine göstermiş olduğu bu olumlu etkiyle kalbin sağlıklı bir şekilde tüm vücuda kan pompalamasına yardımcı olurken kalp ritminin ve kalp kapakçıklarının da korunmasın da yardımcıdır. Düzenli tüketildiğinde kış hastalıklarından korur, kolesterolü dengeler ve alerjik durumları önler.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Acai çileğinin kurutulması sonucunda toz haline getirilir. Bu çayı günde birkaç kere demleyerek tüketebilirsiniz. Bu çileği tek başına yiyebileceğiniz gibi dondurma, meyve suyu, yoğurt, süt, müsli gibi besinlere de ekleyip tüketebilirsiniz.