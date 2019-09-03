Abur cubur zekayı etkiliyor

Sağlıklı ve düzenli beslenmenin çocukların okul başarısında çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan beslenme uzmanları “Çocukların çok sevdiği her çeşit şeker, çikolata, gofret ve gazlı içecek gibi zararlı besinler, sadece diyabete davetiye çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda düşük IQ’ya da sebep oluyor. Özellikle omega-3 açısından zengin, sağlıklı ve doğru besinlerden oluşan bir beslenme modeliyle, okulda başarıyı artırmak mümkün” diye belirtiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Yapılan araştırmalar işlenmiş gıdalar, trans yağlar ve bol miktarda şekerle beslenen çocukların IQ seviyesinin sağlıklı beslenen çocuklara göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Çocuklarınızı market raflarındaki hazır gıdalardan uzak tutun” diye uyardı.

YUMURTA VE ZEYTİN YEDİRİN

Evde yapılan sağlıklı bir kahvaltının çocukların gelişimindeki olumlu etkileri kadar başarılarında da aynı etkiye sahip olduğunu hatırlatan uzmanlar, “Çocuklarınızı yeni doğan güne; tereyağı, yumurta, beyaz peynir, zeytin, mevsim salatası içeren kaliteli protein ve yağ kaynağı bir kahvaltıyla hazırlayın. Böylece, çocuğunuz B 12 ve D vitamini gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengin, dört dörtlük bir kahvaltıyla güne başlar. Beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen şeker dalgalanmalarından korunarak, gün içinde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü yaşamaz” dedi.

OMEGA-3 BEYİN FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRİR

Ceviz, badem, fındık gibi omega-3 deposu sağlıklı kuruyemişlerle uskumru, sardalye, palamut, somon gibi balık çeşitlerinin çocukların konsantrasyon ve hafızalarını güçlendirici bir etkiye sahip olduğuna değinen uzmanlar, “Omega-3, çocukların beyin fonksiyonlarının güçlenmesi için çok önemli bir şifa deposu. Çocuklarınızın beslenme biçiminde, omega-3 içeren besinlere bolca yer verin. Okulda ağırlıklı olarak şeker içeren sağlıksız yiyecekler tüketmesine engel olun. Bunların yerine; ara öğünlerine kavrulmamış tuzsuz badem, fındık ya da ceviz koyun” diye uyarıyor.

BESLENME ÇANTASINDAN BU BESİNLERİ EKSİK ETMEYİN

Ders saatlerinin uzunluğuna uygun miktarlarda meyve, ceviz, çiğ badem, çiğ fındıkla süt ya da ayran beslenme çantasında mutlaka olmalı.

Okula ilk kez adım atan çocukların yaşadığı çevresel değişikliğin, beslenme alışkanlıklarını da etkilediğini belirten uzmanlar, “Okul döneminde dengeli bir beslenme şekli oluşturabilmek için ilk adım, ders aralarındaki atıştırmalıkların sağlıklı seçeneklerden oluşmasını sağlamaktır. Beslenme çantasına ders saatlerinin uzunluğuna uygun miktarlarda meyve; ceviz, çiğ badem, çiğ fındık gibi yağlı tohumlar ve süt ya da ayran gibi bir protein kaynağı konulmalıdır. Meyveler mevsimine uygun seçilmeli ve mümkün olduğunca kabuğu soyulmadan tüketilmelidir” diyor.

SEBZE MEYVEYE AğIRLIK VERİLMELİ

Tüketilen sebze ve meyvelerin renkleri ne kadar çeşitli olursa, vitamin-mineral alımı da o kadar iyi olmaktadır. Özellikle C vitamini ve beta-karoten alımının artırılması durumunda hücrelerin zararlı bileşiklerle savaşması o derece kolaylaşmaktadır. Turunçgiller, brokoli, kapya biber, yabanmersini, kuşburnu, havuç ve balkabağı gibi sebze-meyvelerle çocuklarınıza hem sağlıklı hem de renkli öğünler oluşturabilirsiniz. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da iyi bir bağışıklık sistemine giden yol sağlıklı bağırsaktan geçmektedir. Bağırsaktaki faydalı bakteri sayısının artışı bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Her gün bir su bardağı kefir içmek bu bakterilerin çoğalmasına yardımcı olmaktadır.

CİLT HASTALIKLARINA HERCAİ MENEKŞE

Deriotu ve egzama otu olarak da bilinen menekşe çiçeğiyle hazırlanan kür ve çay, egzama, sivilce ve çıbanlara çare oluyor. Hercai menekşe bitkisinin egzama ve akne gibi çeşitli cilt problemlerini iyileştirici özelliği vardır. Kanın temizlenmesine yardımcı olur. Çıbanları geçirmede faydalıdır. Saçlardaki kepek problemlerine karşı bu şifalı bitkinin suyu saçlara sürülürse faydalı olabilmektedir. Mikrop öldürücü etkisiyle de ezilerek yaraların üzerine sarılabilir.

BADEM YAĞI EKLEYİN

Astım, yüksek ateş, öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara karşı da yarar sağlar. Akciğer hastalıklarına karşı, balgam ve idrar söktürücü olarak da kullanılabilir. Uykusuzluğa çare olur. Bu şifalı bitkinin yağı kullanıldığında saçın parlamasını sağlar, canlılık kazandırır. Ayrıca menekşe yağı, badem yağı ve yumurta sarısıyla birlikte kullanıldığında saç dökülmesini önler. Kanı temizleyen bu bitki, aynı zamanda lapa olarak kullanılarak ciltteki kızarıklıklara sürülebilir, cilt yaralarını iyileştirir. Boğmaca ve uyuz hastalığı tedavisinde yararlıdır.

BAL EKLENEBİLİR

Ateş düşürmek için 100 gram hercai menekşe yaprağı bir litre suda kaynatılır, bir gün bekletilir. Ertesi gün 3 saatte bir fincan olarak içilir. Öksürükte kullanmak için bir çay kaşığı bal da eklenebilir. Balgam söktürücü olarak 10 gram taze bitkiden bir litre suda kaynatılıp yemek aralarında birer çay bardağı içilir.

ŞİFALI BİTKİLER

Bitkinin etli kökü, çok eskiden beri üriner hastalıklarda kullanılan önemli bir halk ilacıdır. Mesane ve böbrek iltihapları dahil, taş ve kumları düşürmek için kullanılan iyi bir idrar söktürücüdür.