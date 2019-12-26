2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

  • Bist 100
    113993
  • Dolar
    5,9375
  • Euro
    6,5902
  • Altın
    286,0250
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Borsa İstanbul'da bir rekor daha: BİST-100 endekisi 114 bini aştı Borsa İstanbul'da bir rekor daha: BİST-100 endekisi 114 bini aştı
Esenyurt'ta sürücülerin 'yol vermedin' kavgası sokak ortasında serbest güreşe dönüştü Esenyurt'ta sürücülerin 'yol vermedin' kavgası sokak ortasında serbest güreşe dönüştü
2020 AGİ ücreti ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti ne zaman açıklanacak? 2020 AGİ ücreti ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti ne zaman açıklanacak?
Esenyurt'ta sürücülerin 'yol vermedin' kavgası sokak ortasında serbest güreşe dönüştü Esenyurt'ta sürücülerin 'yol vermedin' kavgası sokak ortasında serbest güreşe dönüştü
Türk Kızılay Suriye içerisinde yeni barınma alanları oluşturacak Türk Kızılay Suriye içerisinde yeni barınma alanları oluşturacak
Mesut Özil hakkında gündemi sarsan iddia! Mafyaların kıskacında... Mesut Özil hakkında gündemi sarsan iddia! Mafyaların kıskacında...
Gün uzaması ne zaman başlıyor 2019 2020? Günler ne zaman uzuyor? Gün uzaması ne zaman başlıyor 2019 2020? Günler ne zaman uzuyor?
Galatasaray'da Katar kampı iptal edildi Galatasaray'da Katar kampı iptal edildi
Kerkük’te terör örgütü DEAŞ saldırdı: 2 ölü Kerkük’te terör örgütü DEAŞ saldırdı: 2 ölü
Fenerbahçe'den transferde yılın sürprizi Fenerbahçe'den transferde yılın sürprizi
Beşiktaş'tan devre arası için çifte transfer hamlesi Beşiktaş'tan devre arası için çifte transfer hamlesi
Beşiktaş yeni golcüsünü Almanya'da buldu Beşiktaş yeni golcüsünü Almanya'da buldu
Sakarya TOKİ 2020 başvuru şartları neler? Sakarya TOKİ evleri nerede yapılacak? Sakarya TOKİ 2020 başvuru şartları neler? Sakarya TOKİ evleri nerede yapılacak?
Beşiktaş'ın başına talih kuşu! Hollanda'dan teklif... Beşiktaş'ın başına talih kuşu! Hollanda'dan teklif...
Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı: Yüzüme bir şey yaptırdım ama ne bilmiyorum Nurgül Yeşilçay'dan estetik itirafı: Yüzüme bir şey yaptırdım ama ne bilmiyorum
Temel Karamollaoğlu yerli otomobile de karşı Temel Karamollaoğlu yerli otomobile de karşı
Kerküklü Türkmenler kamuya yapılan atamalarda adil olunmasını istiyor Kerküklü Türkmenler kamuya yapılan atamalarda adil olunmasını istiyor
Vodafone Park'ta olağanüstü hal! Böcek alarmı... Vodafone Park'ta olağanüstü hal! Böcek alarmı...
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Koptu geliyor... Fenerbahçe'den Talisca bombası! Koptu geliyor...
Asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? 2020 asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? 2020 asgari ücret bugün açıklanacak mı?
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
VAR kayıtları açıklanacak mı? IFAB ve TFF'den açıklama... VAR kayıtları açıklanacak mı? IFAB ve TFF'den açıklama...
Adana'da hayat felç! Adana'da hayat felç!
2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Aralık 2019 Perşembe 09:59:43 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 10:00:11

2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında İstihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ