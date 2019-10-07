07 Ekim 2019 Pazartesi 12:44:56 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:08:34
2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu
2019 Nobel Tıp Ödülü'nü William Kaelin, Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza kazandı.
Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2019 Fizyoloji veya Tıp Alanında Nobel Ödülü'nün 'hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu' ile ilgili çalışmaları nedeniyle William Kaelin, Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza arasında paylaştırıldığı açıklandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Rıdvan Dilmen'den VAR'a sert eleştiri: Eğer Atiba'nın pozisyonuna penaltı vermiyorsan 'art niyetlisin' derim
- Prof. Dr. Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli
- Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı
- İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez
- 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması
- Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni