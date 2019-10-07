2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2019 Fizyoloji veya Tıp Alanında Nobel Ödülü'nün 'hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu' ile ilgili çalışmaları nedeniyle William Kaelin, Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza arasında paylaştırıldığı açıklandı.