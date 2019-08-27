  • Bist 100
    96030.5
  • Dolar
    5,8277
  • Euro
    6,4696
  • Altın
    286,5240
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Arap Birliğinden, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin kararına tepki Arap Birliğinden, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin kararına tepki
PKK'ya yönelik "Kıran" operasyonunda 19 kilo 710 gram eroin ile patlayıcı ele geçirildi PKK'ya yönelik "Kıran" operasyonunda 19 kilo 710 gram eroin ile patlayıcı ele geçirildi
BM'den Yemen'de "birlik ve istikrar" vurgusu BM'den Yemen'de "birlik ve istikrar" vurgusu
Trump'tan eleştirilere hedef olan Bolsonaro'ya destek Trump'tan eleştirilere hedef olan Bolsonaro'ya destek
Başkan Erdoğan Rusya'daki temaslarının ardından Moskova'dan ayrıldı Başkan Erdoğan Rusya'daki temaslarının ardından Moskova'dan ayrıldı
Bursa'da korkunç olay! Her şey 6 aylık hamile eşinin gözü önünde olmuş Bursa'da korkunç olay! Her şey 6 aylık hamile eşinin gözü önünde olmuş
Konya'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Konya'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğramıştı, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti Silahlı saldırıya uğramıştı, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Petrolü satıp paramızı almak istiyoruz İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Petrolü satıp paramızı almak istiyoruz
20. Ulusal Anatomi Kongresi başladı 20. Ulusal Anatomi Kongresi başladı
Ağrı’da yarasa şoku! Evlerini istila ettiler Ağrı’da yarasa şoku! Evlerini istila ettiler
Ağrı’da yarasa şoku! Evlerini istila ettiler Ağrı’da yarasa şoku! Evlerini istila ettiler
Pilot havada bayıldı, dev uçağı yolcu indirdi Pilot havada bayıldı, dev uçağı yolcu indirdi
Başkan Erdoğan ve Putin'den Rusya'da ortak açıklama! Erdoğan: Saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanırız Başkan Erdoğan ve Putin'den Rusya'da ortak açıklama! Erdoğan: Saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Bir Emine Bulut vakası daha: Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı Bir Emine Bulut vakası daha: Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı
Son Dakika... Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi Son Dakika... Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
Beşiktaş'tan Maia açıklaması: Şu anda bitmiş bir durum yok Beşiktaş'tan Maia açıklaması: Şu anda bitmiş bir durum yok
A101 okul malzemeleri kataloğu 29 Ağustos 2019! A101 kırtasiye malzemeleri geldi mi 2019? A101 okul malzemeleri kataloğu 29 Ağustos 2019! A101 kırtasiye malzemeleri geldi mi 2019?
Rusya'dan Türkiye'ye 'Türk astronot gönderelim' teklifi Rusya'dan Türkiye'ye 'Türk astronot gönderelim' teklifi
Son Dakika... İstanbul'da okul servisi ücretlerine yapılan zam belli oldu Son Dakika... İstanbul'da okul servisi ücretlerine yapılan zam belli oldu
Antalya Hayvan Barınağı'nda ölen ya da ölmek üzere olan hayvanlar morgda gizlendi iddiası Antalya Hayvan Barınağı'nda ölen ya da ölmek üzere olan hayvanlar morgda gizlendi iddiası
İranlı bakanla yurt dışına çıkan gazeteci iltica talebinde bulundu İranlı bakanla yurt dışına çıkan gazeteci iltica talebinde bulundu
UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel güvenlik müdürü atadı UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel güvenlik müdürü atadı
Sağlık Bakanlığı alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilecek? Sağlık Bakanlığı alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilecek?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ağustos 2019 Salı 18:10:21 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 18:13:49

20. Ulusal Anatomi Kongresi başladı

İstanbul Medipol Üniversitesi ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği iş birliğinde organize edilen 20. Ulusal Anatomi Kongresi başladı.

"Daha çok klinik anatomi, daha iyi hekim" sloganıyla üniversitenin Güney Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, kadavra üzerinde klinik uygulama çalışması yapıldı. 

Kongrenin açılışında konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul, anatomide yıllardır süre gelen sadece "gross anatomi" anlayışı yerine kliniğin anatomiden, anatominin de klinikten ayrı tutulamayacağı gerçeğini bir kez daha anlatmayı amaçladıklarını belirtti. 

Kongreye beyin cerrahisi, ortopedi, diş hekimliği ve radyoloji gibi birçok alanda yaklaşık 800 uzmanın katıldığına işaret eden Şakul, etkinlikte 4 konuşma, 4 klinik panel, 193 de sözlü bildiri sunulacağını kaydetti. 

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Atasever ise anatominin insan vücudunun normal işleyişini ve ana yapısını ele alan bir tıp disiplini ve tıbbın temeli olduğunu vurguladı. 

Başta cerrahi branşlar olmak üzere bütün tıp dalları ve sağlık çalışanlarının aldığı en temel dersin anatomi olduğuna dikkati çeken Atasever, kongre kapsamında öğrencilere kadavra üzerinde klinik uygulama eğitimi verildiğini kaydetti. 

"Anatomi eğitimi kadavrasız olmaz

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esat Adıgüzel de derneğin anatomi bilimi ve eğitimi alanında faaliyet gösterdiğini söyledi. 

Anatomi eğitiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen Adıgüzel, söyle konuştu:

"Anatomi eğitimi kadavrasız olmaz. Her ne kadar dijital teknolojiler geliştiyse de 5 duyumuzla eğitim vermek istiyoruz. Kadavra konusundaki eksikliğimizin sebebi bağışların yetersiz olması. Yaklaşık 4-5 yıldır bağışları artırabilmek için çaba içerisindeyiz. Başarılı olduğumuz inanıyoruz ama çok yavaş ilerleyen bir süreç. Bu açıdan desteğe ihtiyacımız var. Bunun çözümü kanuni süreçlerin değiştirilmesini ve altyapı oluşturulmasını gerektiriyor. Anatomi eğitimiyle ilgili alanın, özellikle kadavra temininin kurumsallaştırılması ve geleceğe aktarılması lazım." 

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın da kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. 

Beyin cerrahisi, ortopedi, diş hekimliği ve radyolojinin de aralarında olduğu 7 farklı branşta kurs, yazılı ve sözlü bildirimlerin yapılacağı kongre, 31 Ağustos'ta sona erecek. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ