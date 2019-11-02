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02 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:09:55

20 derdin devası alabaş

Yemeği ve salatası yapılan, aynı zamanda meyve olarak da yenilen alabaş’ düzenli tüketildiğinde; şeker, kolesterol ve tansiyon gibi birçok hastalığa şifa oluyor. Safra kesesi ve böbrek taşı oluşumunu önlüyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi hastalıkların oluşumunu önlemek ya da mevcut hastalık varsa şikayetlerini azaltmak için ‘alabaş’ı öneriyor. ‘Cehennem topuzu’ adıyla da bilinen ve lahanagiller ailesinden olan alabaşın, kereviz gibi kökü, lahana ya da karnabahar gibi sapları ve yaprakları vardır. Alabaşın kereviz yemeği gibi sulu yemeği ya da unla karıştırılıp çorbası yapılabiliyor.

BAĞIRSAKLARI DÜZENLER

Aynı zamanda meyve gibi çiğ tüketip ya da rendesi yapılarak yemeklerin yanında salata şeklinde yenilenebiliyor. Alabaşın akciğer ve kalınbağırsak kanserlerini önleyici faydası da olduğu belirtiliyor. Şekeri, kolesterolü düşürür, kansızlığa iyi gelir. Böbrek ve safra kesesi taşlarını düşürür. Kalp hastalıklarına iyi gelir, yüksek tansiyonu düzenler, sinirsel hastalıkları ve felç geçirme riskini azaltma özelliği vardır. Alabaş, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengindir. İçeriğinde A, B, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum elementleri bulundurur. Aynı zamanda antioksidan özelliğe de sahiptir. Alabaşın bir önemli faydası, çeşitli kanser türleri üzerinde olumlu etkisinin olmasıdır. Bitkisel tedavi uzmanları alabaşın 20 faydasını şu şekilde sıralıyor:  

1- Kansere karşı savaşçıdır; antioksidan kaynağı olması sebebiyle akciğer ve kalınbağırsak kanseri riskini azaltır. 

2- Bronşit ve astım şikayetlerini kısa sürede hafifletir. 

3- Yüksek tansiyonu düşürür ve dengeler. 

4- Kalp ve dolaşım rahatsızlıklarından korur.

5- Alerji ve nefes darlığına karşı da etkilidir. 

6- Katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarını önler.   

7- Safra kesesi ve böbrek taşı oluşumunun önüne geçer. Mevcut taşların düşmesini sağlar. 

8- İçeriğinde barındırdığı yüksek demirle kansızlığa iyi gelir. 

9- Kaynatıldığında suyu bronşit ve öksürüğü geçirir. 

10- Yeni doğum yapan kadınların sütünü artırır.  

11- Kalorisi düşük olduğu için zayıflamaya yardımcı olur. 

12- Suyu kaynatılıp düzenli olarak içildiğinde akciğer hastalıklarından korur. 

13- Selenyum, çinko ve bakır minerallerinden zengin olduğu için vücudu zinde tutar. 

14- Yüksek oranda C vitamini içerir. Soğuk algınlığı, grip ve nezleye karşı korur. 

15- Ses kısıklığına, bademcik enfeksiyonuna iyi gelir, boğazı temizler. 

16- Romatizma rahatsızlıklarının hafiflemesine yardımcı olur. Vücuttaki ağrıları dindirir.  

17- Hemoroit önleyicidir; bağırsakların yumuşamasına yardımcı olan alabaş, her 10 kişiden 8’inde görülen hemoroitten korunmanıza yardımcıdır. 

18- Demir minerali sayesinde kansızlığa iyi gelir. 

19- Yorgunluk, sinir, stres gibi problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltır. 

20- Kolin adlı vitamin, karaciğerdeki yağlanmayı önler. Kolesterolü de dengede tutar.

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