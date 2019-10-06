  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasında Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 47. haftasında
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir
Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
TİM Genel Sekreteri Alkin: Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor TİM Genel Sekreteri Alkin: Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay: Kelle paça kolesterolü yükseltmez
2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması
Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni
Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı
Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
Operada perde 'Türk Divası' ile açıldı Operada perde 'Türk Divası' ile açıldı
Arapça kitap fuarında 'Renkli Hatıralar' sergileniyor Arapça kitap fuarında 'Renkli Hatıralar' sergileniyor
'Printlife' sergisinden TEGV'li 100 çocuğun eğitimine destek 'Printlife' sergisinden TEGV'li 100 çocuğun eğitimine destek
Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için yollara düştüler
'Tarihin sayfalarında' kitap okudular 'Tarihin sayfalarında' kitap okudular
Ukrayna krizinde formül karmaşası Ukrayna krizinde formül karmaşası
Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması
Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir' 'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir'
Taş düşürmenin doğal yolu aslandişi Taş düşürmenin doğal yolu aslandişi
Kolesterolü sarımsak tozuyla dengeleyin Kolesterolü sarımsak tozuyla dengeleyin
Tansiyonun ilacı patates suyu Tansiyonun ilacı patates suyu
Yunan'a Pompeo gazı Yunan'a Pompeo gazı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 07:37:07 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 07:38:08

2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması

Sağlık Bakanlığınca, meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için geçen yıl 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması yapıldı.

Sağlık Bakanlığından meme kanserinin erken teşhisine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, geçen yıl 2 milyon 500 bin kadın meme kanseri taramasından geçirildi. Bunlardan 102 binine meme kanseri şüphesiyle ileri tetkik yapıldı, 36 bin vaka da erken evrede teşhis edilerek tedaviye başlandı.

"Türkiye'de her geçen yıl erken teşhis oranı artıyor"

Açıklamada, kadınların en sık karşılaştığı kanser türlerinden biri olan ve görülme sıklığı dünya çapında giderek artan meme kanserinin, erken evrede teşhis edilerek başarılı bir şekilde tedavi edilebildiği belirtildi. İleri evrelerde ise tedavi süreci zorlaşırken hastalığın ölümle sonuçlanabildiği, toplum tabanlı taramalarla Türkiye'de her geçen yıl erken teşhis oranının arttığı vurgulandı.

Türkiye'de toplum tabanlı meme kanseri taramalarının, Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) yanı sıra Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde ücretsiz olarak devam ettiği belirtildi.

Kontrol önemli

Kanserden korunmak için 20-40 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, meme kanseri belirtilerinden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurması gerektiği ifade edildi. 40-69 yaş arası kadınların ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmasının yanı sıra yılda bir kez sağlık kuruluşlarına başvurması, meme muayenesi olması ve iki yılda bir kez de mamografi çektirmesinin önem taşıdığına işaret edildi.

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisinin memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi veya hissedilmesi olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca tek memede akıntı, kaşıntı, yanma, ağrı, meme ucunda çekilme gibi belirtilerin de meme kanserine işaret ettiği kaydedildi. Hastalığın ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebileceğinin altı çizilen açıklamada, bu nedenle rutin kontrollerin önemi vurgulandı.

Tüm kanserlerde olduğu gibi doğru ve sağlıklı beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin, fazla kilodan kaçınma ve emzirmenin meme kanseri riskini azalttığı da aktarıldı.

Meme kanseri tedavisi her hasta için farklılık gösterdiği için tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör rol oynadığı, meme kanserinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı tedavi seçeneklerin uygulandığı kaydedildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ