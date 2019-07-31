12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

12 BİN KADRODAN 6 BİN 835'İ HEMŞİRE

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

UNVAN BRANŞ ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM

Biyolog 30 (Lisans) 30

Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans) 32

Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans) 18

Diyetisyen 160 (Lisans) 160

Ebe 1000 (Lisans) 1000

Fizyoterapist 400 (Lisans) 400

Hemşire 5000 (Lisans) - 1183 (Ortaöğretim) 6835

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans) 21

Odyolog 82 (Lisans) 82

Perfüzyonist 40 (Lisans) 40

Psikolog 170 (Lisans) 170

Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans) 22

Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans) 190

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20 (Ön Lisans) 20

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 109 (Ön Lisans) 109

Sağlık Teknikeri 74 Ameliyat 73 (Ön Lisans) 73

Sağlık Teknikeri Anestezi 192 (Ön Lisans) 192

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 68 (Ön Lisans) 68

Sağlık Teknikeri Diş Protez 74 (Ön Lisans) 74

Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans) 85

Sağlık Teknikeri Eczane 95 (Ön Lisans) 95

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 82 (Ön Lisans) 82

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans) 70

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 807 (Ön Lisans) 807

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 12 (Ön Lisans) 12

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181

Sağlık Teknikeri Odyometri 71 (Ön Lisans) 71

Sağlık Teknikeri Ortopedi 66 (Ön Lisans) 66

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 33 (Ön Lisans) 33

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans) 25

Sağlık Teknikeri Röntgen 237 (Ön Lisans) 237

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 264 (Ön Lisans) 264

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5

Sağlık Teknisyeni Anestezi 34 (Ortaöğretim) 34

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15

Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32

Sağlık Teknisyeni Röntgen 57 (Ortaöğretim) 57

Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 65 (Ortaöğretim) 65

TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim) TOPLAM: 12000

(AA)