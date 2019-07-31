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31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:10:31 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:34:56

12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

12 BİN KADRODAN 6 BİN 835'İ HEMŞİRE

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

UNVAN                                   BRANŞ                   ÖĞRENİM DÜZEYİ                                             TOPLAM          
Biyolog                                                         30 (Lisans)                                                30              
Çocuk Gelişimcisi                                               32 (Lisans)                                                32              
Dil ve Konuşma Terapisti                                        18 (Lisans)                                                18              
Diyetisyen                                                      160 (Lisans)                                               160             
Ebe                                                             1000 (Lisans)                                              1000            
Fizyoterapist                                                   400 (Lisans)                                               400             
Hemşire                                                         5000 (Lisans) - 1183 (Ortaöğretim)                         6835            
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)                           21 (Lisans)                                                21              
Odyolog                                                         82 (Lisans)                                                82              
Perfüzyonist                                                    40 (Lisans)                                                40              
Psikolog                                                        170 (Lisans)                                               170             
Sağlık Fizikçisi                                                22 (Lisans)                                                22              
Sosyal Çalışmacı                                                190 (Lisans)                                               190             
Sağlık Teknikeri                        Adli Tıp                20 (Ön Lisans)                                             20              
Sağlık Teknikeri                        Ağız Diş Sağlığı        109 (Ön Lisans)                                            109             
Sağlık Teknikeri 74                     Ameliyat                73 (Ön Lisans)                                             73              
Sağlık Teknikeri                        Anestezi                192 (Ön Lisans)                                            192             
Sağlık Teknikeri                        Çevre Sağlığı           68 (Ön Lisans)                                             68              
Sağlık Teknikeri                        Diş Protez              74 (Ön Lisans)                                             74              
Sağlık Teknikeri                        Diyaliz                 85 (Ön Lisans)                                             85              
Sağlık Teknikeri                        Eczane                  95 (Ön Lisans)                                             95              
Sağlık Teknikeri                        Elektronörofizyoloji    23 (Ön Lisans)                                             23              
Sağlık Teknikeri                        Evde Bakım              82 (Ön Lisans)                                             82              
Sağlık Teknikeri                        Fizik Tedavi            70 (Ön Lisans)                                             70              
Sağlık Teknikeri                        İlk ve Acil Yardım      807 (Ön Lisans)                                            807             
Sağlık Teknikeri                        İş ve Uğraşı Terapisi   12 (Ön Lisans)                                             12              
Sağlık Teknikeri                        Laboratuvar             181 (Ön Lisans)                                            181             
Sağlık Teknikeri                        Odyometri               71 (Ön Lisans)                                             71              
Sağlık Teknikeri                        Ortopedi                66 (Ön Lisans)                                             66              
Sağlık Teknikeri                        Patolojik Anatomi       33 (Ön Lisans)                                             33              
Sağlık Teknikeri                        Radyoterapi             25 (Ön Lisans)                                             25              
Sağlık Teknikeri                        Röntgen                 237 (Ön Lisans)                                            237             
Sağlık Teknikeri                        Tıbbi Sekreter          264 (Ön Lisans)                                            264             
Sağlık Teknikeri                        Yaşlı Bakım             5 (Ön Lisans)                                              5               
Sağlık Teknisyeni                       Anestezi                34 (Ortaöğretim)                                           34              
Sağlık Teknisyeni                       Çevre Sağlığı           15 (Ortaöğretim)                                           15              
Sağlık Teknisyeni                       Diş Protez              12 (Ortaöğretim)                                           12              
Sağlık Teknisyeni                       İlk ve Acil Yardım      193 (Ortaöğretim)                                          193             
Sağlık Teknisyeni                       Laboratuvar             32 (Ortaöğretim)                                           32              
Sağlık Teknisyeni                       Röntgen                 57 (Ortaöğretim)                                           57              
Sağlık Teknisyeni                       Tıbbi Sekreter          65 (Ortaöğretim)                                           65              
                                                                TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)   TOPLAM: 12000   

(AA)

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