10 derde deva Kereviz

Hem çiğ hem de pişmiş yenilebilen kerevizi, suyunu sıkıp içerek, çiğ olarak, pişirip çorba olarak, salatalarda vb. birçok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Az bilinmesine rağmen kerevizin sağlığa faydaları çok fazladır. Antioksidan özelliğinden dolayı organların hastalıklardan korunmasını sağlar. Kereviz sinir sisteminden sindirim sitemine, kan basıncının dengelenmesinden alerjiye kadar birçok hastalığı giderebilir. Kerevizin yan etkileri yok denecek kadar azdır. Bu yüzden düzenli olarak tüketilmesi herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Öte yandan kereviz tohumu günlük olarak tüketildiğinde eklem ağrılarını hafifletir. Gut ve romatizma hastalıklarına şifa olabilir. Kereviz tohumu rahimde meydana gelen hasarları ve rahimdeki sorunlardan kaynaklanan kas spazmı problemlerini giderebilir. Adet kramplarını geçirebilir. Antioksidan özelliği enfeksiyon hastalıklarına karşı bünyenin savunmasını geliştirir ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR: Kereviz, eklem ağrılarına çok iyi gelir, romatizmadan kaynaklanan ağrılar için günlük bir miktar kereviz tüketimi ağrıların azalmasını sağlar. Bunun yanında akciğer enfeksiyonları, astım atakları ve akne sorunları için alternatif şifa kaynağı olabilir.

SİNİR SİSTEMİNİ KORUR: Kerevizin sakinleştirici özelliği vardır ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur. İçerdiği uçucu yağlar, mineraller ve bol miktardaki magnezyum, sinir sitemini sakinleştirir. Stresten kaynaklanan olumsuzlukları giderir. Beyinde bulunan asitlerin seviyesini dengeler. Akşamları bir kereviz sapı tüketimi rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR:

Kereviz içerdiği lifler yardımıyla sindirim sisteminin sağlığına katkı sağlar. Ayrıca bol miktarda su içerdiği için toksik maddelerin kolay bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Kabızlığa neden olan bağırsaklarda hareketsizlik ve kurumayı giderir. İdrar söktürücü özelliğinden dolayı ishal sorunu yaşayanlarda problemi daha da artırabilir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR: İdrar söktürücü etkisinden dolayı, ürik asit kristallerini vücuttan atmayı sağlar. Bu kristaller vücuttaki eklemlerin çevresinde oluşur ve eklemleri kullanırken ağrıya yol açarak iltihaplı eklemlerdeki dokunun çoğalmasına neden olur.

KAN BASINCINI AZALTIR: İçerdiği ve ‘‘fitalid’’ olarak adlandırılan bir bileşen kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkıda bulunur. Bunun yanında kereviz yüksek kan basıncını da düşürür.

KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASINI ÖNLER: Illinois Üniversitesi’nde yapılan bir bilimsel araştırma, “luteolin’” olarak adlandırılan bir bileşenin kerevizde bol miktarda olduğunu ve bu bileşenin kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediğini ortaya koymuştur. Bu çalışma, düzenli olarak kereviz tüketiminin meme kanseri hücrelerinin yayılmasını geciktirdiğini ve meme kanserine yakalanma riskini azalttığını ortaya koymuştur.

KARACİĞERİ YENİLER: Araştırmalar, kereviz, hindiba ve arpa tozundan oluşan kolesterol diyetinin, karaciğer enzim fonksiyonu ve kötü yağ birikimi düzeylerinde iyileşme sağladığını göstermiştir. Ayrıca kerevize özel kokusunu veren fitalid maddesi karaciğeri korur. Siroza dönüşebilme riski olan hepatit B ve C hastalarının kerevizi haftada en az bir kez tüketmeleri önerilir.

GÖZLERİ KORUR: Kereviz, göz sağlığını koruyan A vitamini açısından çok zengindir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan görme sorunları ve gözlerdeki dejenerasyonu giderir. Günde 1-2 kereviz sapı tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu A vitamininin neredeyse yüzde 10’unu karşılar.

ROMATİZMA AĞRISINI DİNDİREN KÜR: Bir adet orta boy kerevizi soyup dilimleyin. Dilerseniz, yeşil yapraklarını da ilave edin. Yarım litre suyu kaynatın ve kerevizleri içine atın. Haşladığınız suyu ikiye bölerek, öğle ve akşam yemeklerinden bir saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra için. Bir hafta sonra ağrıların azaldığını göreceksiniz. Kereviz kürü, 15 gün uygulanarak ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Bir hafta ara verilip, bir hafta daha uygulanmalıdır.

TİROİDE ÇARE KARIŞIM: Bir yumruk büyüklüğünde kerevizi rendeleyin. İki limonun suyunu sıkıp rendelediğiniz kerevizin üzerine ekleyin ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Yine aynı büyüklükte bir turp rendeleyin. Kaya tuzunu ekleyin ve dinlenmeye bırakın. Bir saat sonra kereviz de, turp da sularını salmış olacak. Buzdolabından çıkarın. Bu kürde sadece sebzelerin suyunu kullanın. Sebzeleri iyice sıkarak çıkardığınız suyu derin bir kapta toplayın. Suyun içine bir çay kaşığı frenk kimyonu ekleyin. Tane kimyon alın, kullanmadan önce kendiniz dövün. Her gün taze olarak hazırladığınız suyu akşamları tüketin.