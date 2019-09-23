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23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 02:46:29

Yük taşımacılığında yeni dönemin ilk adımı

Ford Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge işbirliği kapsamında başlattığı “Platooning-otonom konvoy” projesinin testleri, F-MAX üzerinde gerçekleştirildi. TIR’ların birbirine sanal olarak bağlandığı, platooning teknolojisinin kullanıldığı testleri başarıyla tamamlayan Ford Otosan ve AVL, Türkiye’de bir ilke imza attı.

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

FORD VE AVL, F-MAX'LE PLATOONING-OTONOM TESTİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

‘Platooning-otonom konvoy’ projesinin ilk geliştirme aşamasını başarıyla tamamlayan Ford Otosan ve AVL, otonom testini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl başlayan projenin çıktılarının, kamyon taşımacılığını tekrar şekillendireceği öngörülüyor. Konvoy şeklinde ve otonom halde yola çıkan iki Ford Trucks çekicisi, yapılan ilk denemelerde mesafeleri başarıyla kat etti. Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda düzenlenen platooning teknolojisi lansmanına katılan Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach, ‘Platooning’ teknolojisini başarılı bir işbirliğiyile Türkiye’de geliştirmekten ve test etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. “Platooning” teknolojisi Ford Otosan Ürün Geliştirme ile AVL’nin Türkiye ve Regensburg-Almanya’daki mühendislik ekiplerinin işbirliğiyle geliştiriliyor.

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach, ‘Platooning’ teknolojisini başarılı bir işbirliğiyile Türkiye’de geliştirmekten ve test etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

REKABET DAHA DA ARTACAK

Tüm bu çalışmaların Ford Trucks markasının dünya çapında rekabet gücünü artıracağını belirten Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, “Ford-Otosan olarak, otonom araç teknolojileri alanındaki yatırımlarımız ve geliştirme faaliyetlerimiz, otonom sürüş konusundaki yerli bilgi birikimimize katkı sağlamakta ve bu teknolojiler üzerinde çalışan tecrübeli bir mühendis kadrosu yaratarak bu alanda küresel entegrasyonu sağlamaktadır. Bizim için birinci öncelik, her zaman yetenekli mühendis iş gücüne yatırım yapmak olmuştur. Yaptığımız bu yatırımların meyvesini yakın zamanda Avrupa’da ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü (ITOY) alan F-MAX'le  topladık. Şimdi ise bu yatırımın başka bir sonucunu, otonom araç teknolojilerinde kaydettiğimiz ilerleme olarak hep beraber görüyoruz. Bu çalışmalar, kesinlikle, küresel arenada Ford Trucks araçlarının rekabet gücünü artıracaktır” dedi.

HEDEF TAM OTONOM TAŞIMACILIK

AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach, “Ford Otosan ve AVL gibi sektöründe iki önemli firmayı buluşturan “Platooning-Otonom Konvoy” projesinde ekiplerimizle birlikte içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği çerçevesinde yürütülen projeyle sürücüye dahi ihtiyaç duymayacak düzeye ulaşmasını hedefliyoruz. Platooning-otonom konvoy teknolojisinin toplam sahip olma maliyetini azaltma ve yakıt tasarrufu sağlama gibi faydaları bulunmakta. Halihazırda, projenin birinci aşamasında direksiyon, gaz ve fren kontrolü otoban koşullarında otonom olarak yönetilmiştir; fakat şimdilik sürücünün yolu izlemesi ve beklenmedik bir durumda aracın kontrolünü ele alması gerekiyor” diye konuştu. 

TRAFİK AKIŞINI DA DÜZENLEYECEK

Tüm sistemin sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışmasını hedeflediklerini belirten Dreisbach şöyle devam etti: “Bu, otonom sürüşe geçişin, taşımacılığı daha düşük maliyetli ve güvenli hale getirmesi ve sürücü eksikliğine bir çözüm olması anlamına geliyor. Platooning modunda ilerleyen filo, trafiği engellemenin aksine, trafik akışını düzenleyecek ve kamyonların birbirini yakın takip etmesi sayesinde otoyolların araç kapasitesini artıracak.”

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