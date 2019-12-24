Yerli otomobilin merakla beklenen ikinci detayı açıklandı

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Türkiye'nin otomobili için geri sayım devam ediyor. Dün farlarını yakarak tanıtımına başlanan aracın bugün ayna detayını içeren görüntü yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir etkinlikle tanıtılacak otomobilin her gün yeni bir özelliğinin tanıtılması planlanıyor.

Babayiğit çağrısı ile başladı

Başkan Erdoğan'ın yerli otomobili yapmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığı "Bu işi yapacak babayiğitler burada vardır" çağrısı üzerine Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kurulmuştu. TOOB ile billikte 5 girişimcisi bulunan projenin 2022'de seri üretime geçmesi hedefleniyor.