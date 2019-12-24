Yerli otomobilin merakla beklenen ikinci detayı açıklandı
Türkiye'nin otomobili cuma günü Gebze'de Başkan Erdoğan'ın kullanımıyla gün yüzüne çıkacak. Tanıtım öncesi geri sayıma dün farların keskin görüntüsünü yayınlayarak başlayan TOGG'den bugün aracın aynalarının yerli yerinde olduğu görüntü yayınladı.
TM Dijital Haber Merkezi
Türkiye'nin otomobili için geri sayım devam ediyor. Dün farlarını yakarak tanıtımına başlanan aracın bugün ayna detayını içeren görüntü yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir etkinlikle tanıtılacak otomobilin her gün yeni bir özelliğinin tanıtılması planlanıyor.
Babayiğit çağrısı ile başladı
Başkan Erdoğan'ın yerli otomobili yapmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığı "Bu işi yapacak babayiğitler burada vardır" çağrısı üzerine Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kurulmuştu. TOOB ile billikte 5 girişimcisi bulunan projenin 2022'de seri üretime geçmesi hedefleniyor.
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