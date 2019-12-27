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27 Aralık 2019 Cuma 07:18:21 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 08:07:56

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek! Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.

Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

- 5 modelde 175 bin adet üretim

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.

- Vergi indirimi uygulaması

Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56,5'ini geçemeyecek.

Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek.

- Nitelikli personel desteği

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

- Faiz desteği uygulaması

Bir veya birden fazla aracı kurumdan 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak.

Faiz veya kar payı desteği, ödeme planının bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kar payı desteği sağlanacak.

Faiz veya kar payı desteği ödemelerinin yapılabilmesi için her bir ödeme öncesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösteren yeminli mali müşavir raporunun bakanlığa ibra edilmesi gerekecek.

Yatırım kapsamında kullanılacak faiz veya kar payı destekli kredi miktarı, faiz veya kar payı desteklerinin başlayacağı tarih itibarıyla gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Mevcut kredinin bakiye kısmı kadar kullanılacak refinansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmemek suretiyle, kapatılacak kredinin kullanım tarihinden itibaren bu kararda belirtilen süreyi aşmamak koşuluyla faiz veya kar payı desteğinden yararlandırılabilecek.

- 30 bin otomobil alım garantisi

Alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak.

AA

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