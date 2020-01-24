Yeni Peugeot 2008'in Türkiye fiyatları belli oldu

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Geçtiğimiz hafta Kemerburgaz'da ilk sürüşünü yaptığımız yeni Peugeot 2008 SUV'nin Türkiye fiyatları açıklandı. Edinilen bilgiye göre yeni 2008'in benzinli modelinde fiyatlar 148.500 TL'den başlarken, lansmanda kullandığımız GT Line modeli 207.500 TL'den başlıyor.

SEÇENEK FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Peugeot'nun yeni 2008'inde benzinli düz vites fiyatı 148.500 TL olarak belirlenirken, benzinli otomatik versiyon fiyatı 163.500 TL olarak açıklandı.

Dizel paketlerin başlangıç fiyatları 181.500 TL'den başlarken; paketlerden Alure için 193.500 TL, GT Line için 207.500 TL ilk fiyat olarak belirlendi.

Müzik sistemi farkı 5.900 TL, cam tavan farkı 7.500 TL ve deri koltuk farkı 9.600 TL olarak belirlenirken, Grid Kontrol için 1.500 TL fark ödenmesi gerekiyor.